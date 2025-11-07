快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 算力掀電力革命！綠能概念ETF飆漲、00920半年狂升逾六成

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

AI需求暴漲趨勢有增無減，帶動電力需求同步大增。法人指出，生成式AI的崛起讓相關需求暴增，同期間的AI電力需求複合成長率更是高達100%，比重由不足3%大增至21%，反映電力商機規模龐大，綠電概念ETF亮眼領漲。

自2025年第4季以來，全球股市表現呈現「高位震盪、區域分歧」格局。美股在企業獲利仍具韌性支撐下，標普500與那斯達克指數於季初維持小幅上漲，不過科技龍頭漲多回檔，使整體漲幅有所收斂。

截至6日，觀察全球股票型基金近一個月績效，綠能及電力相關主題表現相對突出，包括：FT潔淨能源（00899）、富邦ESG綠色電力（00920）、中信電池及儲能（00902）、國泰智能電動車（00893）及國泰數位支付服務（00909）等綠電概念ETF，均繳出逾10%的績效，表現相當亮眼。

00920 ETF經理人洪珮甄表示，雖美國川普政府在政策上對綠能採取較為限制立場，但自今年第2季以來，綠色能源類股仍呈現強勢走勢。除了歐洲政策面持續支持綠能外，「AI電力與算力」議題發酵同樣成為重要推手。

洪珮甄指出，隨AI資料中心持續擴建，為滿足電力需求及減碳目標，亞馬遜、谷歌、甲骨文等科技大廠陸續簽訂潔淨能源購電協議，進一步帶動相關供應鏈股價表現。

另外，00920 投資於全球與綠色電力相關之概念股，聚焦電力公司，成分股依市值、流動性、行業及ESG風險分數等嚴謹標準篩選，以自由流通市值前35檔為主要標的。受惠AI資料中心電力需求推升，截至6日，近半年漲幅達62.5%，表現亮眼。

洪珮甄指出，在歐洲持續推動能源轉型、企業購電趨勢興起，加上AI發展仍在加速階段，中長期綠色電力題材具備延續性，投資人仍可中長線布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 綠能 ETF

延伸閱讀

【重磅快評】翡翠發電不如光電板？曾文生沒說的4個關鍵

曾文生嗆翡翠發電要多收費 蔣萬安反擊：綠電要一致標準

川普唱衰擋不住！潔淨能源逆勢飆漲500％ 三大引擎推升新高

台海地緣政治風險升高 能源投資外商 評估撤台

相關新聞

普發1萬別亂花！專家建議轉成「錢母」…00918報酬率飆32％搭配市值型ETF

普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」。大華銀投信建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合，打造投資永動機，同時掌握收益與成長的機會。 以大

二代健保改制⋯高股息賠錢還要繳稅？網預期資金轉向：改買市值型

衛福部規畫修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利、租金等採「年度結算制」收取補充保費；一年累計逾2萬元將按2.11%計收，扣繳上限自1,000萬升至5,000萬，最快民國116年上路，估年增健保財源100至200億元。由於不再以「單筆是否逾2萬」判定，過去靠拆單避繳的作法將失效，影響面擴大至存股族、房東與高獎金受薪者。

0052分割迎大漲？網指「只是好入手」：追高反被割韭菜

台灣50成分股ETF「富邦科技0052」預計於11月19日進行分割，引發投資族群討論。Dcard網友熱議「分割是否會帶來大漲行情」，許多人聯想到年初「元大台灣50（0050）」分割後搭上AI熱潮股價飆升的例子。不過多數人認為，分割僅影響交易門檻與流動性，「漲不漲與分割無關」，甚至提醒「散戶追高恐反被割韭菜」。

學生存5萬想買0050！網勸：別all in、先顧生活與緊急金

不少投資人喜歡穩定投入市值型ETF，省去看盤的心力與時間。一名大學生在Dcard發文詢問，「存款約五萬元，剛開戶的新手該投入多少買0050比較好？」貼文引起網友熱議。多數人肯定原PO願意提早理財，但也一致提醒「先存緊急預備金」、「別一次all in」，並建議從小額定期定額開始培養投資習慣。

ALL IN 0050下跌又想出清？達人籲：近期想改市值型ETF的人…建議等等

在投資上，我個人是很忌諱「追高」，這是我從第一年開始投資以來，就很堅持的一件事。尤其是當你對自己的投資項目還沒有這麼熟悉時，追高就是一個妥妥的韭菜行為，標準的韭菜就是「追高殺低」。先不論報酬，不追高至少可以立於不成為韭菜。 如果有一天，我要跟我的孩子說投資最重要的第一件事，我應該也會先說「不要追高」吧。 但其實在「長期投資」的觀念中，是不需要擇時的，不管是在短期的高點或是低點買入，對於十年、二十年後的差異不大，越早投入才是越好的。 但我個人認為，長期投資是一場馬拉松，比的是耐力，跑得完的人才是贏家，越早起跑當然越有利，但越早起跑是不是就一定能跑到底，這就不見得了，如果一開始就全力衝刺，一下子就跑到沒力，導致中途就放棄，那跑不完也是枉然。

還能再創新高？百億資金大舉進場0050 力挺台股再戰28,000點

美股走揚，其中費城半導體指數上漲超過3%，帶動台股6日盤中一度重回28,000點之上，但市場追價意願不高，尾盤遭到賣單調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。