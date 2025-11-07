聽新聞
0:00 / 0:00
AI 算力掀電力革命！綠能概念ETF飆漲、00920半年狂升逾六成
AI需求暴漲趨勢有增無減，帶動電力需求同步大增。法人指出，生成式AI的崛起讓相關需求暴增，同期間的AI電力需求複合成長率更是高達100%，比重由不足3%大增至21%，反映電力商機規模龐大，綠電概念ETF亮眼領漲。
自2025年第4季以來，全球股市表現呈現「高位震盪、區域分歧」格局。美股在企業獲利仍具韌性支撐下，標普500與那斯達克指數於季初維持小幅上漲，不過科技龍頭漲多回檔，使整體漲幅有所收斂。
截至6日，觀察全球股票型基金近一個月績效，綠能及電力相關主題表現相對突出，包括：FT潔淨能源（00899）、富邦ESG綠色電力（00920）、中信電池及儲能（00902）、國泰智能電動車（00893）及國泰數位支付服務（00909）等綠電概念ETF，均繳出逾10%的績效，表現相當亮眼。
00920 ETF經理人洪珮甄表示，雖美國川普政府在政策上對綠能採取較為限制立場，但自今年第2季以來，綠色能源類股仍呈現強勢走勢。除了歐洲政策面持續支持綠能外，「AI電力與算力」議題發酵同樣成為重要推手。
洪珮甄指出，隨AI資料中心持續擴建，為滿足電力需求及減碳目標，亞馬遜、谷歌、甲骨文等科技大廠陸續簽訂潔淨能源購電協議，進一步帶動相關供應鏈股價表現。
另外，00920 投資於全球與綠色電力相關之概念股，聚焦電力公司，成分股依市值、流動性、行業及ESG風險分數等嚴謹標準篩選，以自由流通市值前35檔為主要標的。受惠AI資料中心電力需求推升，截至6日，近半年漲幅達62.5%，表現亮眼。
洪珮甄指出，在歐洲持續推動能源轉型、企業購電趨勢興起，加上AI發展仍在加速階段，中長期綠色電力題材具備延續性，投資人仍可中長線布局。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言