普發1萬別亂花！專家建議轉成「錢母」…00918報酬率飆32％搭配市值型ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
大華銀投信建議將普發金化為投資起點，配置「00918高股息＋市值型ETF」組合。近3年回測報酬率達32.5%，兼顧收益與成長，打造穩健理財起手式。記者林俊良／攝影
大華銀投信建議將普發金化為投資起點，配置「00918高股息＋市值型ETF」組合。近3年回測報酬率達32.5%，兼顧收益與成長，打造穩健理財起手式。記者林俊良／攝影

普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」。大華銀投信建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合，打造投資永動機，同時掌握收益與成長的機會。

以大華優利高填息30（00918）追蹤的「特選臺灣優利高填息30指數」為例，若搭配最貼近台灣加權指數的「臺灣50指數」。根據回測結果顯示，若以50/50配置，近3年年化報酬率高達32.5%，顯示投資組合在報酬表現上，不僅不遜於單壓市值型ETF，波動度更是明顯下降，有助投資人兼顧息收與穩定。大華銀投信投資長楊斯淵表示，配置組合意味著投資人不必在「領息」與「成長」間二選一，反而能幫助投資人達到穩中求進的投資效果。

00918經理人郭修誠表示，00918自成立以來配息與填息狀況有目共睹，近10次配息共填息7次，顯示其息收具延續性、股價回補力道強。若搭配長期追蹤大盤表現的市值型ETF，可有效分散市場波動、平衡產業曝險，對想從「普發1萬元」啟動理財計畫的新手族群而言，是相對簡單、風險分散又具成效的投資起手式。

郭修誠建議，投資人亦可依自身風險屬性調整比例，善用高股息ETF提供的現金流，同時結合市值型ETF掌握成長潛力，並以定期定額方式進場分散風險。將這筆「普發金」化為「發財金」，成為長線財富累積的起點。

均衡配置高股息+市值型 報酬率依舊亮眼 波動度更低！

50%高填息指數+50%市值型指數特選臺灣優利高填息30指數臺灣50指數
年化報酬率(%)32.5429.9635.11
年化波動率(%)20.5618.2123.59

資料來源：臺灣指數公司大華銀投信整理。統計時間：2022.11.24–2025.11.03

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 普發一萬 季配息

相關新聞

普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」。大華銀投信建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合，打造投資永動機，同時掌握收益與成長的機會。 以大

二代健保改制⋯高股息賠錢還要繳稅？網預期資金轉向：改買市值型

衛福部規畫修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利、租金等採「年度結算制」收取補充保費；一年累計逾2萬元將按2.11%計收，扣繳上限自1,000萬升至5,000萬，最快民國116年上路，估年增健保財源100至200億元。由於不再以「單筆是否逾2萬」判定，過去靠拆單避繳的作法將失效，影響面擴大至存股族、房東與高獎金受薪者。

0052分割迎大漲？網指「只是好入手」：追高反被割韭菜

台灣50成分股ETF「富邦科技0052」預計於11月19日進行分割，引發投資族群討論。Dcard網友熱議「分割是否會帶來大漲行情」，許多人聯想到年初「元大台灣50（0050）」分割後搭上AI熱潮股價飆升的例子。不過多數人認為，分割僅影響交易門檻與流動性，「漲不漲與分割無關」，甚至提醒「散戶追高恐反被割韭菜」。

學生存5萬想買0050！網勸：別all in、先顧生活與緊急金

不少投資人喜歡穩定投入市值型ETF，省去看盤的心力與時間。一名大學生在Dcard發文詢問，「存款約五萬元，剛開戶的新手該投入多少買0050比較好？」貼文引起網友熱議。多數人肯定原PO願意提早理財，但也一致提醒「先存緊急預備金」、「別一次all in」，並建議從小額定期定額開始培養投資習慣。

ALL IN 0050下跌又想出清？達人籲：近期想改市值型ETF的人…建議等等

在投資上，我個人是很忌諱「追高」，這是我從第一年開始投資以來，就很堅持的一件事。尤其是當你對自己的投資項目還沒有這麼熟悉時，追高就是一個妥妥的韭菜行為，標準的韭菜就是「追高殺低」。先不論報酬，不追高至少可以立於不成為韭菜。 如果有一天，我要跟我的孩子說投資最重要的第一件事，我應該也會先說「不要追高」吧。 但其實在「長期投資」的觀念中，是不需要擇時的，不管是在短期的高點或是低點買入，對於十年、二十年後的差異不大，越早投入才是越好的。 但我個人認為，長期投資是一場馬拉松，比的是耐力，跑得完的人才是贏家，越早起跑當然越有利，但越早起跑是不是就一定能跑到底，這就不見得了，如果一開始就全力衝刺，一下子就跑到沒力，導致中途就放棄，那跑不完也是枉然。

還能再創新高？百億資金大舉進場0050 力挺台股再戰28,000點

美股走揚，其中費城半導體指數上漲超過3%，帶動台股6日盤中一度重回28,000點之上，但市場追價意願不高，尾盤遭到賣單調...

