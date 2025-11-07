普發1萬別亂花！專家建議轉成「錢母」…00918報酬率飆32％搭配市值型ETF
普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」。大華銀投信建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合，打造投資永動機，同時掌握收益與成長的機會。
以大華優利高填息30（00918）追蹤的「特選臺灣優利高填息30指數」為例，若搭配最貼近台灣加權指數的「臺灣50指數」。根據回測結果顯示，若以50/50配置，近3年年化報酬率高達32.5%，顯示投資組合在報酬表現上，不僅不遜於單壓市值型ETF，波動度更是明顯下降，有助投資人兼顧息收與穩定。大華銀投信投資長楊斯淵表示，配置組合意味著投資人不必在「領息」與「成長」間二選一，反而能幫助投資人達到穩中求進的投資效果。
00918經理人郭修誠表示，00918自成立以來配息與填息狀況有目共睹，近10次配息共填息7次，顯示其息收具延續性、股價回補力道強。若搭配長期追蹤大盤表現的市值型ETF，可有效分散市場波動、平衡產業曝險，對想從「普發1萬元」啟動理財計畫的新手族群而言，是相對簡單、風險分散又具成效的投資起手式。
郭修誠建議，投資人亦可依自身風險屬性調整比例，善用高股息ETF提供的現金流，同時結合市值型ETF掌握成長潛力，並以定期定額方式進場分散風險。將這筆「普發金」化為「發財金」，成為長線財富累積的起點。
均衡配置高股息+市值型 報酬率依舊亮眼 波動度更低！
|50%高填息指數+50%市值型指數
|特選臺灣優利高填息30指數
|臺灣50指數
|年化報酬率(%)
|32.54
|29.96
|35.11
|年化波動率(%)
|20.56
|18.21
|23.59
資料來源：臺灣指數公司、大華銀投信整理。統計時間：2022.11.24–2025.11.03
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
