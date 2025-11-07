海外股票ETF零股 人氣旺
美股四大指數下半年以來頻創新高，吸引投資人目光。據統計，海外股票ETF下半年以來，整體受益人持續成長，其中零股申購人數增加3.74萬人，成長率12.3%，包括電力、科技、半導體、5G與太空衛星等五大趨勢主題型ETF都呈現倍增。
從零股申購人數增加來看，零股族或小資族儘管資金規模不夠雄厚，仍看好海外股票ETF投資機會。統計顯示，新光美國電力基建（009805）下半年以來零股人數成長1,687%，包括台新標普科技精選、元大航太防衛科技、台新標普500、中信日本半導體、復華中國5G及第一金太空衛星等，同期間零股持有人數呈現倍增。
新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，2025下半年Open AI與其他科技巨頭合縱連橫，組成AI永動機聯盟日益擴大，翻轉傳統電力產業升級轉型，宣告電力成為新石油時代來臨，帶旺美國核能發電、智慧電網、電力設備與相關公用事業基礎建設等企業，基本面迎來AI超級紅利，帶動美國電力產業，正式進入「超級周期」。
劉恆誌強調，AI對發電與輸配電的需求與現有電網能力之間存在巨大鴻溝，僅靠再生能源不足以支撐AI時代，全球當務之急是「能源增量」。以美國來說，電力缺口不僅在發電端，還卡在儲能、輸電與配電環節。數據中心與邊緣運算所需的高可靠度電力，對電網彈性與備轉容量也急需更高設備門檻，直接帶動整體美國電力基建上中下游相關供應商，未來幾年營運與獲利前景持續看好。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
