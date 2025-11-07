快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

海外股票ETF零股 人氣旺

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美股四大指數下半年以來頻創新高，吸引投資人目光。據統計，海外股票ETF下半年以來，整體受益人持續成長，其中零股申購人數增加3.74萬人，成長率12.3%，包括電力、科技、半導體、5G與太空衛星等五大趨勢主題型ETF都呈現倍增。

從零股申購人數增加來看，零股族或小資族儘管資金規模不夠雄厚，仍看好海外股票ETF投資機會。統計顯示，新光美國電力基建（009805）下半年以來零股人數成長1,687%，包括台新標普科技精選、元大航太防衛科技、台新標普500、中信日本半導體、復華中國5G及第一金太空衛星等，同期間零股持有人數呈現倍增。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，2025下半年Open AI與其他科技巨頭合縱連橫，組成AI永動機聯盟日益擴大，翻轉傳統電力產業升級轉型，宣告電力成為新石油時代來臨，帶旺美國核能發電、智慧電網、電力設備與相關公用事業基礎建設等企業，基本面迎來AI超級紅利，帶動美國電力產業，正式進入「超級周期」。

劉恆誌強調，AI對發電與輸配電的需求與現有電網能力之間存在巨大鴻溝，僅靠再生能源不足以支撐AI時代，全球當務之急是「能源增量」。以美國來說，電力缺口不僅在發電端，還卡在儲能、輸電與配電環節。數據中心與邊緣運算所需的高可靠度電力，對電網彈性與備轉容量也急需更高設備門檻，直接帶動整體美國電力基建上中下游相關供應商，未來幾年營運與獲利前景持續看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

棒球／KT巫師Lady Wiz吸睛 台日韓啦啦隊也成交流賽亮點

小巨蛋人氣不敵高雄與大巨蛋 議員促北捷遊憩積極招商拚轉型

偶像天團3大成員空降台北！「21款超Q特典」隨兒時回憶人氣餅乾大放送

《IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇》7位人氣愛豆的青春紀事

相關新聞

ALL IN 0050下跌又想出清？達人籲：近期想改市值型ETF的人…建議等等

在投資上，我個人是很忌諱「追高」，這是我從第一年開始投資以來，就很堅持的一件事。尤其是當你對自己的投資項目還沒有這麼熟悉時，追高就是一個妥妥的韭菜行為，標準的韭菜就是「追高殺低」。先不論報酬，不追高至少可以立於不成為韭菜。 如果有一天，我要跟我的孩子說投資最重要的第一件事，我應該也會先說「不要追高」吧。 但其實在「長期投資」的觀念中，是不需要擇時的，不管是在短期的高點或是低點買入，對於十年、二十年後的差異不大，越早投入才是越好的。 但我個人認為，長期投資是一場馬拉松，比的是耐力，跑得完的人才是贏家，越早起跑當然越有利，但越早起跑是不是就一定能跑到底，這就不見得了，如果一開始就全力衝刺，一下子就跑到沒力，導致中途就放棄，那跑不完也是枉然。

能源ETF悄發力？00899漲近5%、今年報酬52% 法人：看好後市補漲

市場焦點重回AI科技股之際，今（6）日ETF漲幅榜首卻意外由能源類型奪下，跌破眾人眼鏡。 在AI爆發性成長引發的全球電力危機，以及下週即將召開的聯合國氣候峰會（COP30）政策雙重利多加持下，「FT潔淨能源」（00899）今日價量齊揚，以近5%的漲幅躍居盤面最強勢的ETF，凸顯能源轉型已成為不可逆的長線大趨勢。 觀察今日ETF績效，盤面上演科技股與能源股雙強爭鋒的戲碼。 根據CMoney數據，漲幅前十名中，半導體主題的「台新臺灣IC設計」（00947）、「國泰費城半導體」（00830）及「兆豐洲際半導體」（00911）等佔據多個席次，漲幅介於3.19%至4.2%之間，反映科技股的反彈力道。

還能再創新高？百億資金大舉進場0050 力挺台股再戰28,000點

美股走揚，其中費城半導體指數上漲超過3%，帶動台股6日盤中一度重回28,000點之上，但市場追價意願不高，尾盤遭到賣單調...

海外股票ETF零股 人氣旺

美股四大指數下半年以來頻創新高，吸引投資人目光。據統計，海外股票ETF下半年以來，整體受益人持續成長，其中零股申購人數增...

00993A准募 長線添動能

安聯台灣主動式ETF（00993A）獲金管會核准募集。安聯投信繼首檔主動式ETF產品──主動安聯台灣高息（00984A）...

五檔主題型ETF 創高價

全球股市高檔震盪，不過，昨（6）日仍有五檔ETF收盤寫下新高價，分別為中信日本商社、台新臺灣IC設計、復華日本龍頭、中信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。