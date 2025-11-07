五檔主題型ETF 創高價

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

全球股市高檔震盪，不過，昨（6）日仍有五檔ETF收盤寫下新高價，分別為中信日本商社、台新臺灣IC設計、復華日本龍頭、中信亞太高股息、富邦ESG綠色電力，都屬於主題ETF。其中，富邦ESG綠色電力（00920）今年來漲46.4%、中信日本商社和台新臺灣IC設計則有兩成之上的漲幅。

台股重返28,000點關卡，盤面亮點之一是MSCI季度結果公布，此次將信驊列入成分股帶動盤中亮燈創下歷史新高，同時，世芯-KY、力旺股價漲停，連帶持有這些個股的台新臺灣IC設計飆漲4.2%，居所有主被動台股ETF之冠。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，MSCI指數作為不少基金的參考指標，個股的權重被提升或是納入新個股，將會吸引更多資金流入，有利於提升股價與交易量。除了吃到MSCI季節調整的紅利外，記憶體價格止跌回升與產業復甦趨勢也讓表現持續亮眼，DRAM與NAND Flash報價維持上漲趨勢，對於扮演中間角色的IC設計廠商來說，不僅有助於庫存跌價損失回沖，更可望帶動後續營收與毛利率表現。這種產業周期反轉的明確訊號，是資金回頭追捧IC設計族群的主要原因。

也有兩檔投資日股的ETF創新高，中信日本商社經理人辛忠駿表示，日本半導體產業在設備製造與關鍵材料的市占率領先全球，受惠AI需求旺盛，相關類股營收獲利表現亮眼。不過，巴菲特投資的五大商社，由於掌握AI基礎建設所需的原物料，包含石油、天然氣、稀土等，另外也經營能源建設相關產業，顯示五大商社亦可在這波AI熱潮當中間接受惠，有望提升營運動能。

富邦ESG綠色電力經理人洪珮甄表示，全球數據中心電力需求正迎來爆發性成長，帶動綠色能源類股自今年第2季以來持續展現強勢表現。除了歐洲政策面持續支持綠能外，「AI電力與算力」議題快速發酵亦成為推升市場的重要推手。歐洲能源轉型持續推進，為綠能提供長期支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ALL IN 0050下跌又想出清？達人籲：近期想改市值型ETF的人…建議等等

在投資上，我個人是很忌諱「追高」，這是我從第一年開始投資以來，就很堅持的一件事。尤其是當你對自己的投資項目還沒有這麼熟悉時，追高就是一個妥妥的韭菜行為，標準的韭菜就是「追高殺低」。先不論報酬，不追高至少可以立於不成為韭菜。 如果有一天，我要跟我的孩子說投資最重要的第一件事，我應該也會先說「不要追高」吧。 但其實在「長期投資」的觀念中，是不需要擇時的，不管是在短期的高點或是低點買入，對於十年、二十年後的差異不大，越早投入才是越好的。 但我個人認為，長期投資是一場馬拉松，比的是耐力，跑得完的人才是贏家，越早起跑當然越有利，但越早起跑是不是就一定能跑到底，這就不見得了，如果一開始就全力衝刺，一下子就跑到沒力，導致中途就放棄，那跑不完也是枉然。

能源ETF悄發力？00899漲近5%、今年報酬52% 法人：看好後市補漲

市場焦點重回AI科技股之際，今（6）日ETF漲幅榜首卻意外由能源類型奪下，跌破眾人眼鏡。 在AI爆發性成長引發的全球電力危機，以及下週即將召開的聯合國氣候峰會（COP30）政策雙重利多加持下，「FT潔淨能源」（00899）今日價量齊揚，以近5%的漲幅躍居盤面最強勢的ETF，凸顯能源轉型已成為不可逆的長線大趨勢。 觀察今日ETF績效，盤面上演科技股與能源股雙強爭鋒的戲碼。 根據CMoney數據，漲幅前十名中，半導體主題的「台新臺灣IC設計」（00947）、「國泰費城半導體」（00830）及「兆豐洲際半導體」（00911）等佔據多個席次，漲幅介於3.19%至4.2%之間，反映科技股的反彈力道。

