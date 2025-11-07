五檔主題型ETF 創高價

全球股市高檔震盪，不過，昨（6）日仍有五檔ETF收盤寫下新高價，分別為中信日本商社、台新臺灣IC設計、復華日本龍頭、中信亞太高股息、富邦ESG綠色電力，都屬於主題ETF。其中，富邦ESG綠色電力（00920）今年來漲46.4%、中信日本商社和台新臺灣IC設計則有兩成之上的漲幅。

台股重返28,000點關卡，盤面亮點之一是MSCI季度結果公布，此次將信驊列入成分股帶動盤中亮燈創下歷史新高，同時，世芯-KY、力旺股價漲停，連帶持有這些個股的台新臺灣IC設計飆漲4.2%，居所有主被動台股ETF之冠。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，MSCI指數作為不少基金的參考指標，個股的權重被提升或是納入新個股，將會吸引更多資金流入，有利於提升股價與交易量。除了吃到MSCI季節調整的紅利外，記憶體價格止跌回升與產業復甦趨勢也讓表現持續亮眼，DRAM與NAND Flash報價維持上漲趨勢，對於扮演中間角色的IC設計廠商來說，不僅有助於庫存跌價損失回沖，更可望帶動後續營收與毛利率表現。這種產業周期反轉的明確訊號，是資金回頭追捧IC設計族群的主要原因。

也有兩檔投資日股的ETF創新高，中信日本商社經理人辛忠駿表示，日本半導體產業在設備製造與關鍵材料的市占率領先全球，受惠AI需求旺盛，相關類股營收獲利表現亮眼。不過，巴菲特投資的五大商社，由於掌握AI基礎建設所需的原物料，包含石油、天然氣、稀土等，另外也經營能源建設相關產業，顯示五大商社亦可在這波AI熱潮當中間接受惠，有望提升營運動能。

富邦ESG綠色電力經理人洪珮甄表示，全球數據中心電力需求正迎來爆發性成長，帶動綠色能源類股自今年第2季以來持續展現強勢表現。除了歐洲政策面持續支持綠能外，「AI電力與算力」議題快速發酵亦成為推升市場的重要推手。歐洲能源轉型持續推進，為綠能提供長期支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。