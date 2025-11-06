這檔ETF強漲逾4%創新高還跑贏大盤 有何原因？

MSCI季度結果公布，將信驊列入成分股，帶動信驊盤中亮燈創下歷史新高，同時帶動世芯-KY、力旺股價漲停，連帶持有這些個股的台新臺灣IC設計（00947）飆漲4.2%領先大盤。示意圖／AI生成

MSCI季度結果公布，將信驊（5274）列入成分股，帶動信驊盤中亮燈創下歷史新高，同時帶動世芯-KY（3661）、力旺（3529）股價漲停，連帶持有這些個股的台新臺灣IC設計（00947）飆漲4.2%領先大盤，收上17.38元，改寫掛牌以來最高紀錄。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，MSCI指數作為不少基金的參考指標，個股的權重被提升或是納入新個股，將會吸引更多資金流入，有利於提升股價與交易量。

而台新臺灣IC設計除了吃到MSCI季節調整的紅利外，記憶體價格止跌回升與產業復甦趨勢也讓表現持續亮眼，DRAM與NAND Flash報價維持上漲趨勢，對於扮演中間角色的IC設計廠商來說，不僅有助於庫存跌價損失回沖，更可望帶動後續營收與毛利率表現。這種產業周期反轉的明確訊號，是資金回頭追捧IC設計族群的主要原因。

台新臺灣IC設計所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數也順應時勢於10月29日公告將「電子上游-記憶體IC設計」納入指數採樣範圍，展現被動指數的彈性及與時俱進的能力。

許多IC設計類股股價皆以千元起跳，台新臺灣IC設計一股17.38元，單價親民，前十大成分股包含台達電（2308）、群聯（8299）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、世芯、華邦電（2344）、信驊、聯詠（3034）、創意（3443）及瑞昱（2379），選取通過流動性篩選且具市值代表性之IC設計類股為成分股，藉此提供投資人以小資價參與IC設計股票行情的選擇。

