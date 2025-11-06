還能再創新高？百億資金大舉進場0050 力挺台股再戰28,000點

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
美股走揚，其中費城半導體指數上漲超過3%，帶動台股6日盤中一度重回28,000點之上。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
美股走揚，其中費城半導體指數上漲超過3%，帶動台股6日盤中一度重回28,000點之上，但市場追價意願不高，尾盤遭到賣單調節，漲點收斂逾百點，28,000關卡得而復失，不過買盤仍力挺台股，指標ETF元大台灣50（0050）獲得百億元的申購，顯示資金對於台股後市仍深具信心。

元大台灣50持續受到資金青睞，6日獲得100.29億元的淨申購，這是今年下半年來第二次出現單日有超過百億元的資金加碼情況，前一次出現在9月10日淨申購約102.83億元。這波加碼元大台灣50的天數邁向連續第27個交易日，合計淨申購金額來到941.54億元。

元大台灣50規模於6日來到8,873.78億元，寫下第三高，僅次於11月3日8,904.09億元、11月4日的8,887.3億元。值讀一提的是，按最新規模來看，0050的經理費率低於0.1%，為股票型ETF最低，未來超過1兆元部分將下降至0.05%，有利於長線存股。

元大台灣50前五大成分股及權重依序為台積電（2330）61.66%、鴻海（2317）5.2%、聯發科（2454）3.26%、台達電（2308）3.25%、廣達（2382）1.33%。

除了元大台灣50之外，6日有淨申購的台股ETF包含富邦科技（0052）約5.06億元、主動統一台股增長（00981A）4.73億元、大華優利高填息30（00918）約2.86億元、主動野村臺灣優選（00980A）2.65億元、中信關鍵半導體（00891）2.43億元、富邦特選高股息30（00900）約2.43億元等等。

就基本面來看，法人指出，台灣外銷訂單連七紅，8月突破600億美元，來到600.2億美元，創歷年同期新高，年增19.5%。受惠於AI需求持續強勁，下半年消費性電子產品進入銷售旺季，可望挹注接單動能，全年外銷接單有機會再創新高，且呈雙位數成長；從國家來看則反映供應鏈移轉的趨勢，除美國訂單金額連17增，東協地區接單金額亦連續9個月正成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 0050元大台灣50

