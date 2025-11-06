海外ETF有題材又可避開健保補充保費 獲小資族青睞

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

國內最新健保補充保費新制擬上路，理財專家研判，對長期存股族來說，高息ETF吸引力會略減，小資族部分資金可能會出現挪移，傾向布局市值型ETF、以追求資本利得為目標的不配息ETF，或是將部分資金往海外ETF挪移。

健保補充保費新制引發投資人熱議，行政院6日強調，修法方向衛福部還在廣納意見階段，政府不會為難小資族。

雖然新制尚未實施，根據CMoney統計，海外股票ETF下半年以來，零股申購人數增加37,451人，零股人數成長率12.3%。其中新光美國電力基建（009805），第3季以來零股人數成長1687%，其他包括台新標普科技精選（009807）、元大航太防衛科技（00965）、台新標普500（009806）、中信日本半導體（00954）、復華中國5G（00877）及第一金太空衛星（00910）等，同期間零股持有人數也呈現倍增。表示零股族或小資族，儘管資金規模不夠雄厚，但仍高度青睞電力、科技、半導體、5G與太空衛星等海外趨勢主題型ETF。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，2025下半年Open AI與其他科技巨頭合縱連橫，組成AI永動機聯盟日益擴大，翻轉傳統電力產業升級轉型，宣告電力成為新石油時代來，帶旺美國核能發電、智慧電網、電力設備與相關公用事業基礎建設等企業，基本面迎來AI超級紅利，帶動美國電力產業，正式進入「超級周期」。

另一方面，AI時代全球電力缺口難彌平，當務之急是「能源增量」，持續推動美國電力產業，持續朝核能方向前進，包括日前美國政府與西屋電氣公司簽署800億美元的協議來建造核電反應爐，以滿足人工智慧日益成長的電力需求。微軟聯合創辦人比爾蓋茲也預估，未來核能既能滿足數據中心用電需求，又能降低電力成本，將成為AI數據中心的關鍵電源，其中又以小型模塊化反應爐、核聚變等，受到越來越多市場的關注，帶動美國核能發電相關概念股，今年以來股價表現亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

