快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

安聯00993A解析：精選逾百檔「台股鑽石」、首創最佳化權重策略

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯台灣主動式ETF擬任經理人施政廷。記者崔馨方／攝影
安聯台灣主動式ETF擬任經理人施政廷。記者崔馨方／攝影

台股ETF市場競爭激烈，安聯台灣主動式ETF（00993A）最新已獲金管會核准募集。安聯00993A以「成長」為核心，採結合質化與量化的選股策略，從400檔上市櫃公司層層篩選至逾百檔潛力股，並首度導入「最佳化權重」設計，打造兼具研究深度與成長潛力的「台股鑽石名單」。

在成長型ETF的定義上，安聯台灣主動式ETF（00993A）擬任經理人施政廷表示，00993A這檔ETF雖然並非傳統市值型指數產品，但它採取的是市場上極為罕見、甚至可以說是安聯投信的與市場有所區隔的投資策略。

他指出，表面上看起來00993A和同類型競品差不多，但事實上，安聯投信台股團隊在研究深度和策略架構上走得更前面，而該策略在國際ETF上具備成功經驗。

施政廷進一步分享，許多海外投信在設計成長型ETF時，會從上百檔股票中運用量化模型進行篩選，結合財務指標與產業研究。而00993A以「最佳化權重」進一步結合「質化研究」與「量化模型」，基礎打造出更貼近台灣本土市場特性的成長型與風險控管兼具的產品。

另外，施政廷表示，00993A的選股流程同樣嚴謹。安聯團隊首先從全市場約400檔公司出發，篩除財務體質不佳的標的，例如負債比過高、ROE（股東權益報酬率）偏低或市值過小的公司。

經初步篩選後，接著由研究團隊進一步分析產業動能、企業治理與成長前景，留下約250檔具潛力的企業。最終，團隊從這250檔中精挑細選逾百檔的「成長鑽石」，作為ETF的核心持股。

綜觀00993A的策略設計，從嚴謹的質化研究、量化篩選，到「最佳化權重法」，這檔ETF不僅代表一種新的投資思維，也可視為台灣ETF市場在「成長策略」上的新突破。

施政廷建議，對於追求中長期資本成長、又希望兼顧風險控制的投資人而言，00993A正是兼具研究深度與策略創新的新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

延伸閱讀

鄭麗君：極端氣候威脅 推動總體性國土治理工程

習近平海南三亞巡視自貿港建設 是否出席福建艦入列外界關注

中原大學奪全國資訊應用創新賽3項第1 AI智慧研發8連霸

想抓住愛情？12星座戀愛攻略一次看懂 牡羊不愛曖昧拖拉、天蠍重靈魂契合

相關新聞

ALL IN 0050下跌又想出清？達人籲：近期想改市值型ETF的人…建議等等

在投資上，我個人是很忌諱「追高」，這是我從第一年開始投資以來，就很堅持的一件事。尤其是當你對自己的投資項目還沒有這麼熟悉時，追高就是一個妥妥的韭菜行為，標準的韭菜就是「追高殺低」。先不論報酬，不追高至少可以立於不成為韭菜。 如果有一天，我要跟我的孩子說投資最重要的第一件事，我應該也會先說「不要追高」吧。 但其實在「長期投資」的觀念中，是不需要擇時的，不管是在短期的高點或是低點買入，對於十年、二十年後的差異不大，越早投入才是越好的。 但我個人認為，長期投資是一場馬拉松，比的是耐力，跑得完的人才是贏家，越早起跑當然越有利，但越早起跑是不是就一定能跑到底，這就不見得了，如果一開始就全力衝刺，一下子就跑到沒力，導致中途就放棄，那跑不完也是枉然。

能源ETF悄發力？00899漲近5%、今年報酬52% 法人：看好後市補漲

市場焦點重回AI科技股之際，今（6）日ETF漲幅榜首卻意外由能源類型奪下，跌破眾人眼鏡。 在AI爆發性成長引發的全球電力危機，以及下週即將召開的聯合國氣候峰會（COP30）政策雙重利多加持下，「FT潔淨能源」（00899）今日價量齊揚，以近5%的漲幅躍居盤面最強勢的ETF，凸顯能源轉型已成為不可逆的長線大趨勢。 觀察今日ETF績效，盤面上演科技股與能源股雙強爭鋒的戲碼。 根據CMoney數據，漲幅前十名中，半導體主題的「台新臺灣IC設計」（00947）、「國泰費城半導體」（00830）及「兆豐洲際半導體」（00911）等佔據多個席次，漲幅介於3.19%至4.2%之間，反映科技股的反彈力道。

尋求避風港！二代健保補充保費制度變動 債券ETF躍投資新寵

二代健保補充保費制度可能迎來重大變革，衛福部擬將現行的單次給付扣繳，改為年度所得總歸戶計算，此舉將直接衝擊國內廣大的存股...

台股震盪加劇…主動式ETF夯 規模已突破820億元

台股本周震盪加劇，失守28,000點，但主動式ETF人氣仍旺，吸引投資人紛紛逢低加碼布局，帶動主動式ETF總規模6日已突...

如何對抗二代健保廣徵補充保費？專家：可買基金搭配彈性現金流工具

「乖乖存錢，錯了嗎？」健保補充保費將有大改革，利息、股利、租金收入一年內累計超過2萬元，就必須繳交2.11％的補充保費，...

二代健保將改制、006208股息創高成利空？達人：收益平準金配息會有疑慮

股利二代健保可能改課「年累積2萬」以上！目前的消息是最快2026年修法、2027年新制上路。 修法的方向是不再看單筆收入，而是改成年度累積。現行的二代健保是「單筆超過2萬才收」，若把股利分批領，例如ETF改成月配息或季配息，就能規避這筆費用，未來一旦改成「年度結算」拆單就沒有用了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。