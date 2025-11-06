安聯00993A解析：精選逾百檔「台股鑽石」、首創最佳化權重策略

台股ETF市場競爭激烈，安聯台灣主動式ETF（00993A）最新已獲金管會核准募集。安聯00993A以「成長」為核心，採結合質化與量化的選股策略，從400檔上市櫃公司層層篩選至逾百檔潛力股，並首度導入「最佳化權重」設計，打造兼具研究深度與成長潛力的「台股鑽石名單」。

在成長型ETF的定義上，安聯台灣主動式ETF（00993A）擬任經理人施政廷表示，00993A這檔ETF雖然並非傳統市值型指數產品，但它採取的是市場上極為罕見、甚至可以說是安聯投信的與市場有所區隔的投資策略。

他指出，表面上看起來00993A和同類型競品差不多，但事實上，安聯投信台股團隊在研究深度和策略架構上走得更前面，而該策略在國際ETF上具備成功經驗。

施政廷進一步分享，許多海外投信在設計成長型ETF時，會從上百檔股票中運用量化模型進行篩選，結合財務指標與產業研究。而00993A以「最佳化權重」進一步結合「質化研究」與「量化模型」，基礎打造出更貼近台灣本土市場特性的成長型與風險控管兼具的產品。

另外，施政廷表示，00993A的選股流程同樣嚴謹。安聯團隊首先從全市場約400檔公司出發，篩除財務體質不佳的標的，例如負債比過高、ROE（股東權益報酬率）偏低或市值過小的公司。

經初步篩選後，接著由研究團隊進一步分析產業動能、企業治理與成長前景，留下約250檔具潛力的企業。最終，團隊從這250檔中精挑細選逾百檔的「成長鑽石」，作為ETF的核心持股。

綜觀00993A的策略設計，從嚴謹的質化研究、量化篩選，到「最佳化權重法」，這檔ETF不僅代表一種新的投資思維，也可視為台灣ETF市場在「成長策略」上的新突破。

施政廷建議，對於追求中長期資本成長、又希望兼顧風險控制的投資人而言，00993A正是兼具研究深度與策略創新的新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。