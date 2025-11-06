台股震盪加劇…主動式ETF夯 規模已突破820億元
台股本周震盪加劇，失守28,000點，但主動式ETF人氣仍旺，吸引投資人紛紛逢低加碼布局，帶動主動式ETF總規模6日已突破820億元。在已推出主動式ETF商品的九家投信業者中，統一投信以338.8億元的規模居冠，市占率逾四成。
台股近日遇逆風，台積電（2330）股價從最高點1,525元，一度跌落至1,455元，主動式ETF跌勢卻相對緩和，吸引投資人趁拉回買進。根據CMoney統計至6日的數據，目前九家投信業者推出的主動式ETF商品，合計共13檔。其中統一投信旗下的兩檔主動式ETF規模合計達338.8億元，其次則是群益投信，規模約206.4億元。
ETF達人指出，統一投信旗下的統一00981A，自掛牌以來大漲超過56%，成功提振投資人對主動式ETF的信心，帶動買氣持續升溫。而最新掛牌上市的統一00988A，募集規模也刷新主動式ETF募集新紀錄，兩檔商品的後市表現值得關注。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言