台股震盪加劇…主動式ETF夯 規模已突破820億元

台股本周震盪加劇，失守28,000點，但主動式ETF人氣仍旺，吸引投資人紛紛逢低加碼布局，帶動主動式ETF總規模6日已突破820億元。在已推出主動式ETF商品的九家投信業者中，統一投信以338.8億元的規模居冠，市占率逾四成。

台股近日遇逆風，台積電（2330）股價從最高點1,525元，一度跌落至1,455元，主動式ETF跌勢卻相對緩和，吸引投資人趁拉回買進。根據CMoney統計至6日的數據，目前九家投信業者推出的主動式ETF商品，合計共13檔。其中統一投信旗下的兩檔主動式ETF規模合計達338.8億元，其次則是群益投信，規模約206.4億元。

ETF達人指出，統一投信旗下的統一00981A，自掛牌以來大漲超過56%，成功提振投資人對主動式ETF的信心，帶動買氣持續升溫。而最新掛牌上市的統一00988A，募集規模也刷新主動式ETF募集新紀錄，兩檔商品的後市表現值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。