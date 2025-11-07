二代健保改制⋯高股息賠錢還要繳稅？網預期資金轉向：改買市值型

衛福部規畫修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利、租金等採「年度結算制」收取補充保費；一年累計逾2萬元將按2.11%計收，扣繳上限自1,000萬升至5,000萬，最快民國116年上路，估年增健保財源100至200億元。由於不再以「單筆是否逾2萬」判定，過去靠拆單避繳的作法將失效，影響面擴大至存股族、房東與高獎金受薪者。

一名網友在PTT以「高股息賠錢也要被抽2.11%嗎？」為題發文提問，原PO質疑若買在高點、帳面虧損，股利一年超過2萬元仍需繳補充保費是否合理，其核心疑慮在於「本金虧損卻仍被扣費」。

對此，貼文引來多則釋疑，網友強調補充保費以「現金股息／利息入帳」為課徵基礎，與持股盈虧無關；也有人提醒「未賣出不算賠」，但若已領到股息即屬計費標的，兩者不可混為一談。

多數回覆形成共識：規則「就看你拿到的現金」，投資績效需自負；有人直言「賠錢是你的事、政府只收錢」，並點名高股息商品恐受衝擊，預期資金轉向市值型ETF或不配息標的。亦有網友指出台灣未課資本利得稅，漲價收益不入列，制度設計自然偏向對「現金流」課徵。

不同意見與延伸討論則聚焦公平與配套：不少人批評「羊毛出在羊身上」、擔心年終獎金門檻改為「最低工資×4倍」後受影響；也有人主張若要課息，就應同步檢討資源浪費與醫療濫用，或更全面評估稅制結構。投資面則建議分散資產、評估配息再投資與總報酬，避免只看配息率忽略價格風險與制度變動。

不過，面對輿論炸裂，行政院6日晚間宣布踩煞車。行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。