二代健保改制⋯高股息賠錢還要繳稅？網預期資金轉向：改買市值型

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議：「賠錢也要被抽？」、「政府只收錢不管虧損！」、「恐怕資金會轉向不配息ETF」。本報資料照片

衛福部規畫修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利、租金等採「年度結算制」收取補充保費；一年累計逾2萬元將按2.11%計收，扣繳上限自1,000萬升至5,000萬，最快民國116年上路，估年增健保財源100至200億元。由於不再以「單筆是否逾2萬」判定，過去靠拆單避繳的作法將失效，影響面擴大至存股族、房東與高獎金受薪者。

一名網友PTT以「高股息賠錢也要被抽2.11%嗎？」為題發文提問，原PO質疑若買在高點、帳面虧損，股利一年超過2萬元仍需繳補充保費是否合理，其核心疑慮在於「本金虧損卻仍被扣費」。

對此，貼文引來多則釋疑，網友強調補充保費以「現金股息／利息入帳」為課徵基礎，與持股盈虧無關；也有人提醒「未賣出不算賠」，但若已領到股息即屬計費標的，兩者不可混為一談。

多數回覆形成共識：規則「就看你拿到的現金」，投資績效需自負；有人直言「賠錢是你的事、政府只收錢」，並點名高股息商品恐受衝擊，預期資金轉向市值型ETF或不配息標的。亦有網友指出台灣未課資本利得稅，漲價收益不入列，制度設計自然偏向對「現金流」課徵。

不同意見與延伸討論則聚焦公平與配套：不少人批評「羊毛出在羊身上」、擔心年終獎金門檻改為「最低工資×4倍」後受影響；也有人主張若要課息，就應同步檢討資源浪費與醫療濫用，或更全面評估稅制結構。投資面則建議分散資產、評估配息再投資與總報酬，避免只看配息率忽略價格風險與制度變動。

不過，面對輿論炸裂，行政院6日晚間宣布踩煞車。行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

保費 ETF PTT 衛福部 存股族 二代健保補充保費 高股息

0052分割迎大漲？網指「只是好入手」：追高反被割韭菜

台灣50成分股ETF「富邦科技0052」預計於11月19日進行分割，引發投資族群討論。Dcard網友熱議「分割是否會帶來大漲行情」，許多人聯想到年初「元大台灣50（0050）」分割後搭上AI熱潮股價飆升的例子。不過多數人認為，分割僅影響交易門檻與流動性，「漲不漲與分割無關」，甚至提醒「散戶追高恐反被割韭菜」。

學生存5萬想買0050！網勸：別all in、先顧生活與緊急金

不少投資人喜歡穩定投入市值型ETF，省去看盤的心力與時間。一名大學生在Dcard發文詢問，「存款約五萬元，剛開戶的新手該投入多少買0050比較好？」貼文引起網友熱議。多數人肯定原PO願意提早理財，但也一致提醒「先存緊急預備金」、「別一次all in」，並建議從小額定期定額開始培養投資習慣。

ALL IN 0050下跌又想出清？達人籲：近期想改市值型ETF的人…建議等等

在投資上，我個人是很忌諱「追高」，這是我從第一年開始投資以來，就很堅持的一件事。尤其是當你對自己的投資項目還沒有這麼熟悉時，追高就是一個妥妥的韭菜行為，標準的韭菜就是「追高殺低」。先不論報酬，不追高至少可以立於不成為韭菜。 如果有一天，我要跟我的孩子說投資最重要的第一件事，我應該也會先說「不要追高」吧。 但其實在「長期投資」的觀念中，是不需要擇時的，不管是在短期的高點或是低點買入，對於十年、二十年後的差異不大，越早投入才是越好的。 但我個人認為，長期投資是一場馬拉松，比的是耐力，跑得完的人才是贏家，越早起跑當然越有利，但越早起跑是不是就一定能跑到底，這就不見得了，如果一開始就全力衝刺，一下子就跑到沒力，導致中途就放棄，那跑不完也是枉然。

能源ETF悄發力？00899漲近5%、今年報酬52% 法人：看好後市補漲

市場焦點重回AI科技股之際，今（6）日ETF漲幅榜首卻意外由能源類型奪下，跌破眾人眼鏡。 在AI爆發性成長引發的全球電力危機，以及下週即將召開的聯合國氣候峰會（COP30）政策雙重利多加持下，「FT潔淨能源」（00899）今日價量齊揚，以近5%的漲幅躍居盤面最強勢的ETF，凸顯能源轉型已成為不可逆的長線大趨勢。 觀察今日ETF績效，盤面上演科技股與能源股雙強爭鋒的戲碼。 根據CMoney數據，漲幅前十名中，半導體主題的「台新臺灣IC設計」（00947）、「國泰費城半導體」（00830）及「兆豐洲際半導體」（00911）等佔據多個席次，漲幅介於3.19%至4.2%之間，反映科技股的反彈力道。

還能再創新高？百億資金大舉進場0050 力挺台股再戰28,000點

美股走揚，其中費城半導體指數上漲超過3%，帶動台股6日盤中一度重回28,000點之上，但市場追價意願不高，尾盤遭到賣單調...

