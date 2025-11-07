快訊

哭惹！《死亡擱淺2》小島秀夫做遊戲初衷：想成為「讓人想活下去的力量」

柬埔寨太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證

裴洛西從政畫句號 川普：邪惡女人 退休對國家是好事

學生存5萬想買0050！網勸：別all in、先顧生活與緊急金

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買進0050。聯合報系資料照
網友想買進0050。聯合報系資料照

不少投資人喜歡穩定投入市值型ETF，省去看盤的心力與時間。一名大學生在Dcard發文詢問，「存款約五萬元，剛開戶的新手該投入多少買0050比較好？」貼文引起網友熱議。多數人肯定原PO願意提早理財，但也一致提醒「先存緊急預備金」、「別一次all in」，並建議從小額定期定額開始培養投資習慣。

元大台灣50（0050）是國內最具代表性的ETF之一，追蹤台灣市值前50大企業，主要成分股包括台積電、鴻海、聯發科等。自2003年成立以來，被視為「買台股大盤」的指標工具，適合長期投資者分散風險。今年5月，0050進行「一拆四」分割，使單張價格更親民，也帶動小資族與學生族群踴躍進場。

原PO表示，自己剛接觸股票，不確定五萬元的本金應該如何配置，想知道投資0050的建議起點。對此，多數網友建議應先評估生活開銷及應急資金再決定投入比例。一名網友指出，「不曉得你的五萬是否還要負擔日常花費，若是，就先預留緊急金」，並建議可採定期定額方式長期持有。

留言中不少人強調「投資心態比本金重要」。有網友鼓勵「1000元也能開始定期定額，重點是開始行動。」另一位網友分享自身經驗，表示自己打工後每月投入3000至5000元買0050，「小額長期扣款，股息再投入，複利才有力量」。也有人提醒，「0050波動雖穩，但仍需心理準備，別看到跌就不敢看帳戶」。

然而，也有部分網友直言「五萬就別投資了，先想辦法增加收入比較實際」，或勸學生「先投資自己，念書更重要」。另有意見認為，「若長期持有，扣掉一萬緊急金，剩下資金全投入也無妨」，但前提是「不影響生活、能放五年以上」。

綜合留言，網友普遍認為學生投資0050宜採「定期定額、長期持有」策略，而非短線操作。雖然分割後的0050價格門檻降低，吸引不少小資族入場，但值得注意的是，ETF雖穩健仍有波動，建議新手先建立風險意識與資金分配觀念，才能在投資路上走得更長遠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

分散風險 本金 台股 大盤 台積電 0050元大台灣50

延伸閱讀

股票資產達50萬就得繳！二代健保補充保費新制掀怒潮「政府割小資、逼資金出走」

影／股民補充保費收定了？石崇良「謝謝高股利者貢獻很多」 網怒嗆：只挑軟的割

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

二代健保新制惹民怒炸！薪水已繳健保、股利又被扣…「利息1.7％還要被拿2.11％」

相關新聞

二代健保改制⋯高股息賠錢還要繳稅？網預期資金轉向：改買市值型

衛福部規畫修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利、租金等採「年度結算制」收取補充保費；一年累計逾2萬元將按2.11%計收，扣繳上限自1,000萬升至5,000萬，最快民國116年上路，估年增健保財源100至200億元。由於不再以「單筆是否逾2萬」判定，過去靠拆單避繳的作法將失效，影響面擴大至存股族、房東與高獎金受薪者。

0052分割迎大漲？網指「只是好入手」：追高反被割韭菜

台灣50成分股ETF「富邦科技0052」預計於11月19日進行分割，引發投資族群討論。Dcard網友熱議「分割是否會帶來大漲行情」，許多人聯想到年初「元大台灣50（0050）」分割後搭上AI熱潮股價飆升的例子。不過多數人認為，分割僅影響交易門檻與流動性，「漲不漲與分割無關」，甚至提醒「散戶追高恐反被割韭菜」。

學生存5萬想買0050！網勸：別all in、先顧生活與緊急金

不少投資人喜歡穩定投入市值型ETF，省去看盤的心力與時間。一名大學生在Dcard發文詢問，「存款約五萬元，剛開戶的新手該投入多少買0050比較好？」貼文引起網友熱議。多數人肯定原PO願意提早理財，但也一致提醒「先存緊急預備金」、「別一次all in」，並建議從小額定期定額開始培養投資習慣。

ALL IN 0050下跌又想出清？達人籲：近期想改市值型ETF的人…建議等等

在投資上，我個人是很忌諱「追高」，這是我從第一年開始投資以來，就很堅持的一件事。尤其是當你對自己的投資項目還沒有這麼熟悉時，追高就是一個妥妥的韭菜行為，標準的韭菜就是「追高殺低」。先不論報酬，不追高至少可以立於不成為韭菜。 如果有一天，我要跟我的孩子說投資最重要的第一件事，我應該也會先說「不要追高」吧。 但其實在「長期投資」的觀念中，是不需要擇時的，不管是在短期的高點或是低點買入，對於十年、二十年後的差異不大，越早投入才是越好的。 但我個人認為，長期投資是一場馬拉松，比的是耐力，跑得完的人才是贏家，越早起跑當然越有利，但越早起跑是不是就一定能跑到底，這就不見得了，如果一開始就全力衝刺，一下子就跑到沒力，導致中途就放棄，那跑不完也是枉然。

能源ETF悄發力？00899漲近5%、今年報酬52% 法人：看好後市補漲

市場焦點重回AI科技股之際，今（6）日ETF漲幅榜首卻意外由能源類型奪下，跌破眾人眼鏡。 在AI爆發性成長引發的全球電力危機，以及下週即將召開的聯合國氣候峰會（COP30）政策雙重利多加持下，「FT潔淨能源」（00899）今日價量齊揚，以近5%的漲幅躍居盤面最強勢的ETF，凸顯能源轉型已成為不可逆的長線大趨勢。 觀察今日ETF績效，盤面上演科技股與能源股雙強爭鋒的戲碼。 根據CMoney數據，漲幅前十名中，半導體主題的「台新臺灣IC設計」（00947）、「國泰費城半導體」（00830）及「兆豐洲際半導體」（00911）等佔據多個席次，漲幅介於3.19%至4.2%之間，反映科技股的反彈力道。

還能再創新高？百億資金大舉進場0050 力挺台股再戰28,000點

美股走揚，其中費城半導體指數上漲超過3%，帶動台股6日盤中一度重回28,000點之上，但市場追價意願不高，尾盤遭到賣單調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。