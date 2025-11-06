降息變局 平衡型ETF助攻豐盛未來

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF（指數股票型基金示意圖）。圖／AI生成
台股持續上演新高秀！即便歷經4月重挫，2025年以來大盤仍強力上漲逾兩成，除台股基本面強勁，ETF資金大浪也功不可沒。根據凱基證券發行的《ETF季報》調查資料顯示，截至9月底，台灣ETF市場規模已達近新台幣7兆元，占基金市場整體規模占比逾65%，第3季台灣ETF市場持續發燙，基金規模年增16.45%，發行檔數較第2季增加13檔，受益人數也增加4.5萬人，其中平衡型ETF加入ETF戰場更是關鍵亮點。

依據凱基證券2025年第4季《ETF季報》顯示，全球平衡型（多資產）ETF發展至今近20年，目前全球規模逾750億美元，較大比重集中在美加等北美地區。隨著凱基投信於今年下半年發行全台首檔平衡型ETF，著眼美國市場的成長力道，並接著發行全台首檔BBB級債+台股25強的平衡型ETF，完備投資人的資產配置選擇。目前台灣、香港及日本市場的平衡型ETF都處於初步萌芽階段，相關ETF檔數僅落在一至二檔，但台灣平衡型ETF市場規模一舉超車日本與香港，對台灣平衡型ETF的發展來說是個好的開始。

在新種ETF加入市場助攻下，台灣ETF整體規模續寫歷史新高，ETF市場資金活水持續湧入，也成為台灣基金市場近幾年擴張動能的主要來源。凱基投信表示，放眼第4季，隨著美國聯準會（FED）降息循環啟動，10月也符合市場預期持續降息一碼，美國經濟溫和擴張，就業市場降溫但並無惡化，經濟主要驅動力的消費者支出持續超出預期，加上聯準會12月起將停止縮表，有利市場資金活水持續挹注，風險性資產可望續有表現空間。

除了資金面有利推升指數，基本面也提供市場強韌支撐。凱基投信指出，有鑑於消費者支出和企業投資持續強勁，市場上調美國今明兩年的經濟成長率預期，企業獲利更在AI產業帶動下維持穩健增長態勢，預期今年S&P 500企業獲利成長率可達11.0%，明年更可望上升至13.9%。台股表現也同樣可期，台灣9月出口總額達542.5億美元，年增率高達33.8%，隨著AI需求持續強勁及消費性電子新品備貨旺季來臨，電子產業預計將持續帶動出口成長，台廠AI供應鏈的技術與議價優勢，可望成為台股堅實後盾。

受惠基本面與資金面雙重加持，台美股市長線可期，只是台美股市迭創新高，評價面已升至相對高位，加上聯準會主席鮑爾對12月降息路徑預留伏筆，目前又正值美國政府關門之際，聯準會僅能就有限的經濟數據判斷未來政策方向，料將升高政策不確定性，導致市場波動度加大，因此凱基投信建議，要透過分散布局股票、債券平衡彼此風險；要分批累積把握回檔時進行再平衡；要放眼長期享受時間複利的最大威力。

凱基投信建議投資人，與其每天盯盤，或煩惱股債比例與進出時機，不妨考慮同時配置股債、交易門檻相對低的平衡型ETF，例如凱基美國Top股債平衡 ETF（00980T），追蹤指數以七成那斯達克前十大企業搭配三成美國公債，攻擊中有防守，同時有機會掌握AI紅利之餘兼顧平衡風險；或是凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T），追蹤指數以七成全球BBB級債搭配3成台股25大企業，有助追求固定收益，在防守中又保有攻擊力。

展望後市，聯準會降息趨勢與AI驅動的財報成長將為市場提供支撐，瞄準獲利能見度與資金青睞度雙高的美股、台股企業，著眼大型AI龍頭的獲利成長契機，並搭配債券部位平衡投資組合的波動風險，可望提供投資人實現豐盛未來的另一種選擇。

台、港、日多資產ETF均在初期發展階段。台、港、日多資產ETF均在初期發展階段
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

