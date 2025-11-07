0052分割迎大漲？網指「只是好入手」：追高反被割韭菜

台灣50成分股ETF「富邦科技0052」預計於11月19日進行分割，引發投資族群討論。Dcard網友熱議「分割是否會帶來大漲行情」，許多人聯想到年初「元大台灣50（0050）」分割後搭上AI熱潮股價飆升的例子。不過多數人認為，分割僅影響交易門檻與流動性，「漲不漲與分割無關」，甚至提醒「散戶追高恐反被割韭菜」。

富邦科技ETF（0052）追蹤台灣科技指數，主要持股包括台積電、聯發科、鴻海等重量級電子股。富邦投信日前公告，0052將自11月19日起進行「一拆四」分割，每張面額降為四分之一，以提高交易彈性與親民性。先前0050於5月分割後，吸引小資族進場，規模突破8900億元，伴隨台積電與AI族群上漲，股價曾大漲，引發投資人期待0052是否能重演類似行情。

一名網友在Dcard發文表示，自己曾在0050分割首日小買兩張、均價約47元，後來搭上AI風潮獲利頗豐，因此正猶豫是否提前買進0052或待分割後再入場。他認為分割後單位價格更平易近人，「比較好湊整張」，但也擔心短線被動買盤推高價格。

多數網友持保守態度，認為「分割與上漲沒直接關係」，僅是讓小資更容易入手。一位網友指出，「散戶追買反而讓價格溢價，機構趁機套利」，也有人強調「只要科技股漲，0052才會漲」，並指出ETF漲勢主要取決於台積電權重。「0052就是小台積電，會不會漲要看台積電臉色」，成為留言區共識。

也有網友主張「分割增加流動性、吸引散戶」的正面看法，認為「現在買或分割後買都差不多，長期持有才是重點」。部分留言提醒「分割不會改變基本面」，建議投資人理性看待。另有人補充，「直接買2330不香嗎？」、「0050台積電權重更高，漲跌都一樣要看台積電」。

