尋求避風港！二代健保補充保費制度變動 債券ETF躍投資新寵

二代健保補充保費制度可能迎來重大變革，衛福部擬將現行的單次給付扣繳，改為年度所得總歸戶計算，此舉將直接衝擊國內廣大的存股族與高利定存戶。市場資金為尋求避風港，已開始轉向具備稅賦優勢的債券ETF，使其迅速躍居資產配置的新顯學。

衛福部長石崇良日前指出，為防堵現行制度下，民眾透過拆分股利、獎金或租金單據以規避保費的漏洞，新制將參照所得稅結算申報模式，就股利、利息、租金等六大類所得進行年度總歸戶，未來只要年度累計金額超過2萬元，就需繳納2.11%的補充保費。

這項改革預計最快於116年上路，不僅將扣繳上限自現行的1,000萬元大幅提高至5,000萬元，預估影響範圍將擴及近480萬人，可望為健保財源挹注超過百億元。

法人分析，對仰賴被動收入的投資人而言，新制無疑是一項必須正視的理財新挑戰，債券ETF的配息來源主要為「海外利息所得」，依現行法規，此類所得並不列入補充保費的課徵範圍，使其成為新制下合規節稅的利器。

除了稅務優勢，當前市場環境亦對債券ETF相當有利，在全球通膨壓力趨緩、聯準會降息循環預期啟動的背景下，債券價格具備顯著的上漲潛力。目前市面上多檔投資級債券ETF，年化配息率已站穩5%至6%的誘人水準，兼具「穩定現金流」與「資本利得」的雙重吸引力。

從市場數據觀察，尤以對利率變動較為敏感的長天期債券ETF，近期表現最為突出。以元大零息超長美債（00969B）為例，近三個月總報酬率已達7.6%；而聚焦於投資級公司債的FT投資級債20+（00982B）近三月報酬亦有5.8%的穩健表現，顯示資金已提前卡位布局。

近期各類型債券ETF績效。資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。