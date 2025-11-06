ALL IN 0050下跌又想出清？達人籲：近期想改市值型ETF的人…建議等等

在投資上，我個人是很忌諱「追高」，這是我從第一年開始投資以來，就很堅持的一件事。尤其是當你對自己的投資項目還沒有這麼熟悉時，追高就是一個妥妥的韭菜行為，標準的韭菜就是「追高殺低」。先不論報酬，不追高至少可以立於不成為韭菜。

如果有一天，我要跟我的孩子說投資最重要的第一件事，我應該也會先說「不要追高」吧。

但其實在「長期投資」的觀念中，是不需要擇時的，不管是在短期的高點或是低點買入，對於十年、二十年後的差異不大，越早投入才是越好的。

但我個人認為，長期投資是一場馬拉松，比的是耐力，跑得完的人才是贏家，越早起跑當然越有利，但越早起跑是不是就一定能跑到底，這就不見得了，如果一開始就全力衝刺，一下子就跑到沒力，導致中途就放棄，那跑不完也是枉然。

「長期」是由無限個「短期」組成的，只有撐過每一個短期，累積下來才能成為長期。

而追高就是一個提高短期風險的行為，如果你打算長期持有，那追高的同時也意味著下一次的下跌，你將會承受較大的跌幅。

如果你可以忽視未來的波動也就罷，但矛盾的是，追高本身就是一個短期心態會有的行為，大部分會選擇追高的人，心裡想的都是「還會再漲」，但如果並沒有如自己預期繼續漲，那份原本的期待會轉換成痛苦奉還給你，很可能就導致你無法堅持到底而中途放棄。

最近有很多人都轉投向市值型ETF，我覺得很好，也希望大家都能堅持下去，但我也覺得有很多人的心態並沒有準備好。

現在的現象讓我想到2021年時，台股從2020年疫情爆發跌到九千多點，一路漲到2021年5月的一萬七千多點，當時最流行的一句話就是「ALL IN 0050」，跟現在很像，投資市值型就是顯學。

直到2021年5月，短短幾周內台股跌了兩千多點，如果有人再說「ALL IN 0050」，配合當時口罩政策的口號，最流行的話變成「我OK，你先買」。

印象最深刻的是一對夫妻，就在下跌前不久，將原本要買房的頭期款三百萬，拿去ALL IN 0050，到了下跌時，先生扛不住壓力全部出清，夫妻兩個人抱在一起痛哭。

現在回頭看，夫妻如果有堅持下去，抱到現在也是很可觀，只可惜他們當初用追高的錯誤心態在買0050，因此承受不了短期的波動，又怎麼有辦法堅持長期持有。

因此，如果你是近期決定轉向投資市值型ETF的人，我的建議是，那就等吧！

雖然你看到大盤一直漲，心裡會FOMO，很想追，但投資市值型最好的投資策略就是長期持有，耐心才是最重要的，起跑衝最快的人並不一定跑得完，長跑需要配速，慢慢跑才能跑得遠跑得久。

「追高」並不單純只是一種「行為」，而是一種「心態」，追求短期報酬的心態，會啃食你的耐心，讓你更難熬過每一次回檔。

當耐性被磨光，下一次市場震盪，你就更容易中途放棄。長期投資比的不是誰衝得快，而是誰能撐得住。既然選擇跑馬拉松，就不要用短跑的姿態起跑。

市場永遠有機會，時間永遠站在願意慢慢走的人那一邊。不要急著追上別人的腳步，把步伐調整到自己能長期維持的節奏，讓每一步都走得踏實，這樣你才能真的走得遠、走得久。

◎本文內容已獲 拳四郎財務自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。