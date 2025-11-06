能源ETF悄發力？00899漲近5%、今年報酬52% 法人：看好後市補漲

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
00899今日漲幅達4.99%，收在21.24元，今年以來報酬率已擴大至52.59%。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
市場焦點重回AI科技股之際，今（6）日ETF漲幅榜首卻意外由能源類型奪下，跌破眾人眼鏡。

在AI爆發性成長引發的全球電力危機，以及下週即將召開的聯合國氣候峰會（COP30）政策雙重利多加持下，「FT潔淨能源」（00899）今日價量齊揚，以近5%的漲幅躍居盤面最強勢的ETF，凸顯能源轉型已成為不可逆的長線大趨勢。

觀察今日ETF績效，盤面上演科技股與能源股雙強爭鋒的戲碼。

根據CMoney數據，漲幅前十名中，半導體主題的「台新臺灣IC設計」（00947）、「國泰費城半導體」（00830）及「兆豐洲際半導體」（00911）等佔據多個席次，漲幅介於3.19%至4.2%之間，反映科技股的反彈力道。

然而，最吸睛的莫過於由「FT潔淨能源」（00899）以4.99%的驚人漲幅奪冠，收在21.24元，今年以來報酬率已擴大至52.59%，顯示資金正大舉湧入能源主題。

投信法人分析，政策面上，為迎接下週於巴西登場的COP30，歐盟各國於昨日凌晨加緊達成協議，敲定2040年溫室氣體排放量需較1990年減少90%的積極目標，路徑進度雖小幅調整，但仍為全球淨零碳排路徑提供了強力的政策背書。

與此同時，AI發展所帶來的龐大用電缺口，正從隱憂變為立即性的剛性需求，趨勢直接反映在相關企業的財報上。如00899的核心持股、燃料電池大廠Bloom Energy，今年以來漲幅已超過530%，印證了市場對電力解決方案的迫切需求。

「FT潔淨能源」基金經理人洪慧珊分析，正是在AI帶動的電力需求與全球減碳政策的雙重引擎驅動下，潔淨能源的長線趨勢相當明確，這也是00899近期吸引資金目光，價量齊揚的主因。

法人認為，相較於部分高價的AI概念股，能源相關ETF的價格具吸引力，隨著全球能源革命的浪潮持續推進，後市表現值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

