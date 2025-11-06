如何對抗二代健保廣徵補充保費？專家：可買基金搭配彈性現金流工具

「乖乖存錢，錯了嗎？」健保補充保費將有大改革，利息、股利、租金收入一年內累計超過2萬元，就必須繳交2.11％的補充保費，甚至比定存利率1.7％還要高，引爆民眾怒火。鉅亨買基金總經理張榮仁表示，要解決這個難題，基金反而是更值得的投資選項。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，台股近年頻創新高，台股開戶人數也同寫新高，國人參與台股及ETF（指數型股票基金）投資相當熱絡，因此，健保補充保費新制一旦上路，勢必重創龐大的存股族，尤其是對以股利股息維生的退休族的影響最大。他表示，例如透過累積級別基金搭配「鉅亨自由Pay」提領機制，同樣也可打造穩定現金流，因為是以資本利得進行提領，而非基金配息，因此也不會直接被視為配息收入而被加徵補充保費。

張榮仁解釋，鉅亨自配pay是一項高度彈性的現金流工具，投資人可自行設定提領金額、比率，以及頻率：提領方式自由，可採固定金額或固定比例模式，前者每月領得穩定，後者則隨市值變化動態調整，更貼近資產實際表現；下檔保護機制，當持有市值低於總投入成本80％時，可選擇自動暫停提領，避免本金被侵蝕；提領比例可隨時異動，投資人能依市場情勢或個人需求，即時調整提領率（0～15%年化提領率）。

短期內沒有現金流需求的人，可將鉅亨自由Pay的提領比率設為0％，暫時不領錢，讓資金繼續滾動累積；等到資產穩定增值後，或臨時有現金流需求時再開啟提領功能，靈活調整「領與不領」的節奏。

至於偏好ETF的投資人可如何因應？張榮仁建議可考慮以「ETF連結基金」（Feeder Fund）來參與投資，ETF連結基金是透過投資ETF間接追蹤市場表現，不僅可參與全球主要市場，而且是以ETF淨值購買，不會出現折溢價問題，對投資人而言更加穩定透明。另外，ETF連結基金還有累積級別可以選擇，既可長期累積部位達到複利效果，也能有效節省補充保費與相關稅務支出。

