二代健保將改制、006208股息創高成利空？達人：收益平準金配息會有疑慮
股利二代健保可能改課「年累積2萬」以上！目前的消息是最快2026年修法、2027年新制上路。
修法的方向是不再看單筆收入，而是改成年度累積。現行的二代健保是「單筆超過2萬才收」，若把股利分批領，例如ETF改成月配息或季配息，就能規避這筆費用，未來一旦改成「年度結算」拆單就沒有用了。
可能修法的範圍：
1.年度「股利」累計超過2萬
2.年度「租金」累計超過2萬
3.年度「利息」累計超過2萬
4.年度「獎金」超過基本工資4倍（目前為11.436萬）並調高補充保費的扣繳上限，從目前的1,000萬提升到5,000萬
我對股利收二代健保的想法從來沒變，我不反對，但不要只針對平民老百姓。所以我比較擔心，扣繳上限會不會在實際修法時偷偷把上限值拿掉或降低。
006208在11月18日除權息，這次配息3.448元創新紀錄，合計年度配息是以往的2倍以上，但還是得等股利組成公佈後才能比較清楚是好是壞。
過往006208幾乎都是100%股利所得，如果這次出現收益平準金，那我會對這支市值型ETF有一些疑慮，尤其如果2027年真的要實施年度累計制收取二代健保，那就更沒有買006208的意義了。
◎本文內容已獲 退休的全職媽媽日誌-育兒/理財/生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
