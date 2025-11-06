快訊

二代健保補充費改每「年」超過2萬元要被課？樂活大叔：0050也會影響到

聯合新聞網／ 樂活分享人生
二代健保補充費若改「年收超過2萬就課」，連0050都逃不掉！高股息、市值型ETF全中箭。記者林俊良／攝影
二代健保補充費若改「年收超過2萬就課」，連0050都逃不掉！高股息、市值型ETF全中箭。記者林俊良／攝影

要把每「次」超過2萬元，改成每「年」超過2萬元，就要課二代健保補充費，大家都先想到0056和其他高股息ETF，但別忘了，0050也會影響到喔！

別忘了，0050也有可能被課健保補充費。

就像有人說他在0050掛牌的時候就開始買。假設一個月買一張，一年就是12張，22年就是264張，分割後就是1056張。一年只要配1元股息，現在一年也有105.6萬元的股息，當然也會被課到健保補充費。

有人說，買美股就不會被課健保補充費，當然沒錯，但領的股息要直接被美國課30%的股息稅，還可能有匯兑損失，可能比健保補充費還多。你會說美股價差賺的多，但能永遠都賺那麼多嗎？

看來只有買不配息的ETF才能規避健保補充費了。

◎本文內容已獲 樂活分享人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

