聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生想將拿到的普發一萬塊，全都投入股市買0050。 示意圖／ingimage
全民普發一萬於11月5日起至11月9日為期5天開放上網預先登記，不少人心裡也已經開始規畫要拿普發現金的錢用來購物、繳費或是投資…等，一名大學生說她想拿這普發一萬全投入股市，並且買0050，但不確定這樣好不好，於是上網發文請教大家。

原po在Dcard指出，自己是大學生，生活費剛好足夠，沒有特別想要花錢，本身課業繁忙，不太有多餘時間盯著股市，頂多看看投資理財的文章了解生態而已，目前有定期定額投資0050，所以打算將普發一萬元都丟進股市裡放著。

她想問大家，如果將普發一萬全拿去買0050這樣的做法好嗎？還是有其他的建議？因為她認為，這普發一萬塊也只能買零股，所以乾脆就買相對穩健的標的。

貼文底下有人留言表示，「才1萬而已，可以直接丟0050或2330」、「0050很好呀，如果是特殊推薦，反正都要長期放了，就放正2吧，畢竟投0050就是認為最終向上，那麼理論上，00631L或者00675L也是可以放的」。

其他人也同樣認為，「沒什麼好猶豫的，直接買0050或006208」、「買不配息的吧，本金小，配個股息再投入還要被削手續費，股息再投入的額度不足1萬4的話還是會被收取最低20元手續費，不如買不配息的ETF，就不用擔心股息再投入被削高昂手續費的問題」。

另外，還有人表示自己不會將這次的普發一萬特別拿來買股票，「我會換成東京來回機票，反正投資平常就有在做」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

沒特別想花錢…女大生拿普發一萬全買0050好嗎？ 二檔「正2」ETF意外獲青睞

全民普發一萬於11月5日起至11月9日為期5天開放上網預先登記，不少人心裡也已經開始規畫要拿普發現金的錢用來購物、繳費或是投資…

