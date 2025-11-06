二代健保補充保費若採年結算…完全無法躲？債券ETF成存股族理財新寵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
債券ETF因配息多屬海外利息所得、不在課徵範圍內，成為新一波避稅焦點。法人看好長天期投資級債表現亮眼，00982B、00959B、00969B近三月報酬率5%至7%不等，成「節稅＋收益」雙優選。本報資料照片
衛福部擬修改二代健保補充保費制度，將股利、利息等收入改採「年度合併」計算，衝擊廣大存股族與定存族。此舉引發市場高度關注，具備稅賦優勢的債券型ETF，因其配息收益多數不列入補充保費課徵範圍，不僅提供穩健現金流，更能有效節稅，在新制預期上路的前景下，成投資人資產配置的新焦點。

此次修法爭議核心，在於補充保費的計算方式將有重大變革。衛福部長石崇良日前指出，現行單筆給付的扣繳方式，易產生拆單規避的漏洞。為此，新制擬改採「年度結算」，未來民眾的利息、股利、租金等六項收入，年度累計總額一旦超過2萬元，即需繳納2.11%的補充保費，扣繳上限也將從1,000萬元大幅提高至5,000萬元。此新制最快將於116年上路，預估影響超過480萬人，預期為健保帶來百億元以上的額外收入。

面對保費負擔可能增加，債券ETF的節稅特性受到投資人青睞。依現行法規，債券ETF的配息來源主要為海外利息所得，不屬於二代健保補充保費所規範的六大類所得，因此無須繳納。這項稅賦優惠，尤其適用於市場主流的美國公債、投資級公司債等海外債券ETF。

除了稅賦優勢，當前市場環境也為債券ETF創造了有利條件。目前，投資級債券ETF的年化配息率普遍落在5%至6%的誘人區間，在全球央行醞釀降息的背景下，債券價格更具備資本利得的上漲潛力；其中，對利率變動較為敏感的長天期債券，表現尤其突出。

根據CMoney截至11月4日的統計數據，多檔債券ETF近三月總報酬表現亮眼。例如，FT投資級債20+（00982B）近三月總報酬率高達5.8%，大華投等美債15Y+（00959B）也有5.7%的穩健表現。元大零息超長美債（00969B）近三月總報酬率高達7.6%，統一美債20年（00931B）亦有6.1%的佳績。

法人分析，在二代健保新制上路前，投資人可適度調整資產配置，將部分資金轉往債券ETF，不僅能建立穩定的現金流部位，更能享受合法的節稅效益。

近期各類型債券ETF績效

代號股票名稱收盤價(元)近三月總報酬率(%)近一月總報酬率(%)
投等債
00982BFT投資級債20+9.95.80.5
00959B大華投等美債15Y+9.45.70.2
00968B元大優息投等債9.35.60.2
00970B新光BBB投等債20+9.45.60.0
00942B台新美A公司債20+14.45.60.6
00966B統一ESG投等債15+14.05.60.4
00967B元大優息美債9.25.72.2
00950B凱基A級公司債14.15.51.1
00937B群益ESG投等債20+15.05.50.3
00957B兆豐US優選投等債13.75.40.1
00948B中信優息投資級債9.55.20.3
00980B台新特選IG債10+9.55.20.2
非投等
00945B凱基美國非投等債14.25.11.4
00953B群益優選非投等債9.64.61.6
00981B第一金優選非投債9.23.60.2
金融
00958B永豐ESG銀行債15+9.46.41.3
00933B國泰10Y+金融債16.25.91.6
美債
00969B元大零息超長美債8.77.62.7
00931B統一美債20年13.86.12.5

資料來源：CMoney　資料日期：截至2025.11.04

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

二代健保補充保費 債券ETF 利息 資產配置 美債 石崇良 資本利得

