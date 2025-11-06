二代健保補充保費若採年結算…完全無法躲？債券ETF成存股族理財新寵

衛福部擬修改二代健保補充保費制度，將股利、利息等收入改採「年度合併」計算，衝擊廣大存股族與定存族。此舉引發市場高度關注，具備稅賦優勢的債券型ETF，因其配息收益多數不列入補充保費課徵範圍，不僅提供穩健現金流，更能有效節稅，在新制預期上路的前景下，成投資人資產配置的新焦點。

此次修法爭議核心，在於補充保費的計算方式將有重大變革。衛福部長石崇良日前指出，現行單筆給付的扣繳方式，易產生拆單規避的漏洞。為此，新制擬改採「年度結算」，未來民眾的利息、股利、租金等六項收入，年度累計總額一旦超過2萬元，即需繳納2.11%的補充保費，扣繳上限也將從1,000萬元大幅提高至5,000萬元。此新制最快將於116年上路，預估影響超過480萬人，預期為健保帶來百億元以上的額外收入。

面對保費負擔可能增加，債券ETF的節稅特性受到投資人青睞。依現行法規，債券ETF的配息來源主要為海外利息所得，不屬於二代健保補充保費所規範的六大類所得，因此無須繳納。這項稅賦優惠，尤其適用於市場主流的美國公債、投資級公司債等海外債券ETF。

除了稅賦優勢，當前市場環境也為債券ETF創造了有利條件。目前，投資級債券ETF的年化配息率普遍落在5%至6%的誘人區間，在全球央行醞釀降息的背景下，債券價格更具備資本利得的上漲潛力；其中，對利率變動較為敏感的長天期債券，表現尤其突出。

根據CMoney截至11月4日的統計數據，多檔債券ETF近三月總報酬表現亮眼。例如，FT投資級債20+（00982B）近三月總報酬率高達5.8%，大華投等美債15Y+（00959B）也有5.7%的穩健表現。元大零息超長美債（00969B）近三月總報酬率高達7.6%，統一美債20年（00931B）亦有6.1%的佳績。

法人分析，在二代健保新制上路前，投資人可適度調整資產配置，將部分資金轉往債券ETF，不僅能建立穩定的現金流部位，更能享受合法的節稅效益。

近期各類型債券ETF績效

代號 股票名稱 收盤價(元) 近三月總報酬率(%) 近一月總報酬率(%) 投等債 00982B FT投資級債20+ 9.9 5.8 0.5 00959B 大華投等美債15Y+ 9.4 5.7 0.2 00968B 元大優息投等債 9.3 5.6 0.2 00970B 新光BBB投等債20+ 9.4 5.6 0.0 00942B 台新美A公司債20+ 14.4 5.6 0.6 00966B 統一ESG投等債15+ 14.0 5.6 0.4 00967B 元大優息美債 9.2 5.7 2.2 00950B 凱基A級公司債 14.1 5.5 1.1 00937B 群益ESG投等債20+ 15.0 5.5 0.3 00957B 兆豐US優選投等債 13.7 5.4 0.1 00948B 中信優息投資級債 9.5 5.2 0.3 00980B 台新特選IG債10+ 9.5 5.2 0.2 非投等 00945B 凱基美國非投等債 14.2 5.1 1.4 00953B 群益優選非投等債 9.6 4.6 1.6 00981B 第一金優選非投債 9.2 3.6 0.2 金融 00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.4 6.4 1.3 00933B 國泰10Y+金融債 16.2 5.9 1.6 美債 00969B 元大零息超長美債 8.7 7.6 2.7 00931B 統一美債20年 13.8 6.1 2.5

資料來源： CMoney 資料日期：截至2025.11.04

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。