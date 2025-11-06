二代健保補充保費若採年結算…完全無法躲？債券ETF成存股族理財新寵
衛福部擬修改二代健保補充保費制度，將股利、利息等收入改採「年度合併」計算，衝擊廣大存股族與定存族。此舉引發市場高度關注，具備稅賦優勢的債券型ETF，因其配息收益多數不列入補充保費課徵範圍，不僅提供穩健現金流，更能有效節稅，在新制預期上路的前景下，成投資人資產配置的新焦點。
此次修法爭議核心，在於補充保費的計算方式將有重大變革。衛福部長石崇良日前指出，現行單筆給付的扣繳方式，易產生拆單規避的漏洞。為此，新制擬改採「年度結算」，未來民眾的利息、股利、租金等六項收入，年度累計總額一旦超過2萬元，即需繳納2.11%的補充保費，扣繳上限也將從1,000萬元大幅提高至5,000萬元。此新制最快將於116年上路，預估影響超過480萬人，預期為健保帶來百億元以上的額外收入。
面對保費負擔可能增加，債券ETF的節稅特性受到投資人青睞。依現行法規，債券ETF的配息來源主要為海外利息所得，不屬於二代健保補充保費所規範的六大類所得，因此無須繳納。這項稅賦優惠，尤其適用於市場主流的美國公債、投資級公司債等海外債券ETF。
除了稅賦優勢，當前市場環境也為債券ETF創造了有利條件。目前，投資級債券ETF的年化配息率普遍落在5%至6%的誘人區間，在全球央行醞釀降息的背景下，債券價格更具備資本利得的上漲潛力；其中，對利率變動較為敏感的長天期債券，表現尤其突出。
根據CMoney截至11月4日的統計數據，多檔債券ETF近三月總報酬表現亮眼。例如，FT投資級債20+（00982B）近三月總報酬率高達5.8%，大華投等美債15Y+（00959B）也有5.7%的穩健表現。元大零息超長美債（00969B）近三月總報酬率高達7.6%，統一美債20年（00931B）亦有6.1%的佳績。
法人分析，在二代健保新制上路前，投資人可適度調整資產配置，將部分資金轉往債券ETF，不僅能建立穩定的現金流部位，更能享受合法的節稅效益。
近期各類型債券ETF績效
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|近三月總報酬率(%)
|近一月總報酬率(%)
|投等債
|00982B
|FT投資級債20+
|9.9
|5.8
|0.5
|00959B
|大華投等美債15Y+
|9.4
|5.7
|0.2
|00968B
|元大優息投等債
|9.3
|5.6
|0.2
|00970B
|新光BBB投等債20+
|9.4
|5.6
|0.0
|00942B
|台新美A公司債20+
|14.4
|5.6
|0.6
|00966B
|統一ESG投等債15+
|14.0
|5.6
|0.4
|00967B
|元大優息美債
|9.2
|5.7
|2.2
|00950B
|凱基A級公司債
|14.1
|5.5
|1.1
|00937B
|群益ESG投等債20+
|15.0
|5.5
|0.3
|00957B
|兆豐US優選投等債
|13.7
|5.4
|0.1
|00948B
|中信優息投資級債
|9.5
|5.2
|0.3
|00980B
|台新特選IG債10+
|9.5
|5.2
|0.2
|非投等
|00945B
|凱基美國非投等債
|14.2
|5.1
|1.4
|00953B
|群益優選非投等債
|9.6
|4.6
|1.6
|00981B
|第一金優選非投債
|9.2
|3.6
|0.2
|金融
|00958B
|永豐ESG銀行債15+
|9.4
|6.4
|1.3
|00933B
|國泰10Y+金融債
|16.2
|5.9
|1.6
|美債
|00969B
|元大零息超長美債
|8.7
|7.6
|2.7
|00931B
|統一美債20年
|13.8
|6.1
|2.5
資料來源：CMoney 資料日期：截至2025.11.04
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
