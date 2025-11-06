核准了！全台首檔主動科技台股ETF群益 00992A 預計12月8日開募

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
00992A群益台灣科技創新主動式ETF小檔案。（資料來源:投信官網）
台股行情氣勢如虹，投信也積極搶進市場，為台股更增添資金活水。由群益投信發行的「群益台灣科技創新主動式ETF基金」股票代號（00992A），是全台首檔鎖定台股科技股的主動式ETF，已獲得金管會核准募集，掛牌價為10元，預定於12月8日展開募集。

00992A主要投資於中華民國境內之上市或上櫃有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等，風險屬性RR5級，採季配息，並自成立日起滿60日後，按每年1、4、7及10月除息。

群益投信台股研究團隊表示，台股頻創新高，投資難度也提高，短線上震盪難免，不過重點還是在選股不選市，選對類股比大盤走勢還重要。台股中，電子股佔台股總市值逾7成，加上台灣產業以科技王國著稱，科技類股已成投資人標準配備，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以進行持股調整，以降低投資組合波動，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。

群益台灣科技創新主動式ETF(00992A)經理人陳朝政進一步表示，觀察過去科技業從PC、手機再到如今的AI，每一次的科技創新都加速台灣科技產業產值再翻倍，也讓台灣科技股更有底氣頻頻挑戰新高。台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。

陳朝政強調，現階段處於大盤高檔之際，短線上應控管風險，觀察融資餘額、技術面乖離率擴大等變化。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主。此外，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多，建議投資人可趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

