00905自4月股災後強彈70%！達人「今日高點明日地板」：讓時間助攻

聯合新聞網／ 存股方程式
00905自4月股災後，不含息強勢反彈逼近70%。台股示意圖／中央社
00905自4月股災後，不含息強勢反彈逼近70%。台股示意圖／中央社

版主周遭有很多意志不堅的朋友與親人，常常立志要不畏漲跌、長期存股，但往往六、七個月後眼看資產成長非常緩慢（本金不大，成長當然緩慢），當初的信誓旦旦轉眼就成了最美麗的玩笑話。

版主也認識很多投資小白，完全不知道如何長期從股市提款，時常追著版主問明牌，賺個幾萬塊就跑，然後眼睜睜看著股價持續攀升而捶胸頓足，也沒有勇氣買回來。

近半年股市一片大好，版主周遭又開始冒出很多人問版主：該買哪一檔。版主多年來始終給相同的答案：0050安分買、長期買、定期買，如果嫌0050單價貴，00905、00922⋯⋯等，股價相對便宜也是可以考慮。

還記得4月份時，台股因為川普的關稅政策遭受重擊，00905的股價一度跌到10塊出頭，版主當時回應朋友提問，建議00905可以趁著恐慌建倉；現在已經進入11月了，00905股價不斷攀升，一度突破17塊，不含息強勢反彈逼近70%。

眼看股市大好，這位朋友又飄過來問版主：該買哪一檔？版主反問：4月份建議可以開始定期投資00905，現在總共買幾張了？非常傻眼的，朋友回覆一股都沒買。聽到這個回覆，版主也懶得再對朋友說什麼了。

相信版友們周遭一定也有很多這種喜歡問明牌，但永遠不行動，或者有行動但堅持不了幾個月的朋友。

許多人遲遲不開始的原因是對市場下跌的恐懼，總想等到「最低點」才進場，尤其4月份的重挫確實嚇跑很多意志不堅的投資者。但「抄底」幾乎是不可能的任務，這種等待完美時機的心態，往往會導致錯過整個上升趨勢。

存股最佳時機是十年前，次佳就是現在。

台股與美股長期來看，很大可能是持續向上的，當前台股朝三萬點大關前進，美股也是頻刷歷史新高，這個水位進場投資確實讓人感到心驚，但十年後回頭看，現在的高點很可能已經成了回不去的地板。

版主十幾年前開始存股時，加權指數不到八千點，聽起來也許讓您羨慕不已，證實存股最佳時機真的是十年前；但只要願意堅持，現在就立刻開始進場投資、長期投資、定期投資，十年後一定輪到別人羨慕您的進場時機。

存股人最強大的武器就是「時間」，存股時間愈長，複利的效果越顯著。無論市場現在是高點還是低點，開始行動永遠比原地踏步來得好。立即開始行動，持之以恆地投入，時間將會證明這是存股人做過最明智的決定。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart

