AI軟硬通吃，00980A主動出擊！掌握產業輪動與成長紅利

美國企業第三季財報表現亮眼，標普500指數中已公布財報者逾八成企業獲利優於市場預期，加上川習會後美中貿易緊張情勢緩解，激勵美股四大指數再創新高，帶動與美股連動性高的台股同步走強。台股加權指數上週(10/27~10/31)一度大漲逾600點，突破28,000點大關，創下歷史新高。野村投信表示，市場情緒轉趨樂觀，短期未見AI泡沫風險。目前台、美股同步進入財報與法說會密集期，光寶科、台達電、國巨等指標企業即將公布第三季財報與第四季展望，對AI產業趨勢與市場信心影響深遠。建議投資人，AI主流族群可逢回布局，已有持股者可續抱台股，空手投資人可等待拉回再行布局。AI強勢股仍為多頭主軸，建議逢回布局族群，包含：記憶體、散熱、電源供應器、被動元件、GTC概念股、光通訊、伺服器組裝、載板等亦可關注。

在「川習會」後，美中雙方已達成初步貿易協議，中國亦暫緩稀土出口管制，美方則不對中課徵100%關稅，貿易戰暫時降溫。市場亦預期聯準會（Fed）將於2025年底進一步降息，金融條件有望轉向中性偏寬鬆，為風險資產提供支撐。野村投信投資策略部副總經理張繼文分析指出，美國經濟當前呈現「通膨趨緩、成長放慢、製造收縮」的複雜局面，資金正從利率高原期邁向寬鬆階段，為股市多頭提供有利環境。科技產業方面，微軟宣布將取得OpenAI 27%股權，並可於2032年前使用其技術，OpenAI亦將加碼採用Azure雲端服務。光達則投資入股Nokia，雙方將合作發展AI網路與無線接取技術。高通推出新一代AI晶片，ASIC與IC設計族群成為市場焦點，顯示科技巨頭動作頻頻 AI題材持續發酵。

張繼文進一步表示，輝達（NVIDIA）於上週10月27日至29日舉行GTC技術大會，主題涵蓋AI工廠、量子計算、高效能運算、安全供應鏈等，吸引台灣多家供應鏈廠商參與。輝達新一代Rubin GPU熱設計功耗再提升，散熱技術需求同步升溫，相關供應鏈如散熱模組、電源管理、PCB等產業受惠。此外，美國能源部與AMD簽署價值10億美元合作協議，將共建兩台超級電腦；輝達與德國電信亦計劃在德國建設價值10億歐元的AI數據中心，顯示AI基礎建設投資持續擴大。

台股方面，野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）游景德指出，受惠於資金動能回升與內需穩定，加上AI推動出口成長，企業獲利動能同步提升。游景德進一步指出，「資金寬鬆」與「獲利成長」將成為明年台股多頭主旋律，台股基本面穩健 AI供應鏈仍是資金焦點。儘管短線漲多、評價偏高，惟籌碼穩健、外資回補明確，AI供應鏈基本面支撐強勁，中長期結構仍偏多。記憶體與被動元件族群因缺貨與漲價題材持續發酵，惟短線波動加劇，建議投資人留意風險。整體而言，張繼文表示，隨著全球流動性持續寬鬆、AI投資加速擴大，台股有望維持震盪偏多格局，若因地緣政治等不確定因素導致拉回，仍可逢低佈局，掌握AI長線趨勢。

全台首檔主動式ETF——00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金），自掛牌以來即受到市場高度關注。其最大特色在於單一持股上限為10%、前十大持股合計不超過60%，有效分散風險，並保有靈活調整空間，讓投資組合能更敏捷地因應市場變化與產業輪動。00980A主動式ETF即將迎來成立後首次配息，11月18日為除息日，參與配息的最後申購日為11月17日，配息發放日預期為12月12日，建議投資人可評估自身風險屬性與投資需求適當布局。

提醒您，不同於傳統被動式ETF僅依循指數配置，主動式ETF由專業基金經理人根據市場變化與產業趨勢，靈活調整投資組合，力求提升投資組合表現。此類產品在資訊揭露上更具透明度，並透過主動選股策略，掌握成長機會、避開潛在風險，為投資人提供更具彈性的資產配置選項。惟主動式ETF仍屬股票型投資工具，報酬與風險並存，建議投資人應依自身投資目標與風險承受度審慎評估，並詳閱公開說明書與基金資訊。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為股票主動式交易所交易基金(以下簡稱股票主動式ETF)，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。本基金之績效指標為臺灣證交所編製之「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」，係為基金績效評量之參考。在合理風險下，本基金投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治與經濟變動之風險等。雖投資本基金具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資本基金之風險。除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請詳見基金公開說明書。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。ETF上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之ETF適用升降幅度限制，投資國外證券之ETF則無限制。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站或本公司網站(https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金為股票主動式ETF，主要投資於國內股票市場，風險較為集中，單一國家投資之風險無法完全消除，投資人應充分了解基金投資特性與風險；本基金適合尋求長期成長性且能承受波動風險之投資人，另本基金將適度分散配置以兼顧追求收益與控制風險，但仍有受到單一市場影響程度較大之可能性，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用時間長短後辦理投資。投資人於基金成立日前(不含當日)參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間之基金淨資產價格波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位之申購或買回。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股之推薦，亦非本基金必然持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。

指數免責聲明：本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證交所)贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」及／或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」係由證交所編製及計算；惟證交所不就「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。上述指數係由證交所負責計算；惟證交所並未贊助、認可或推廣本商品。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸證交所所有。野村證券投資信託股份有限公司業已自證交所取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數或其簡稱發行量加權股價報酬指數之授權。

