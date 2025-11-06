AI泡沫疑慮引爆恐慌！台股昨重挫400點…高息ETF成避風港

全球科技股陷入拋售潮，AI泡沫化疑慮蔓延，台股昨（5）日重挫，盤中一度暴跌707點，終場收斂至跌399.5點，收在27,717.06點，跌幅1.42%。在市場恐慌情緒下，資金大舉逃往防禦性資產，高股息ETF成為市場避風港，部分甚至逆勢收紅。

三大法人今日全面轉為空方，合計賣超高達649.45億元，台股成交值也放大至5,894.69億元，顯示恐慌性賣壓湧現。市場結構性風險持續累積，融資餘額本週突破3,000億元大關，但法人卻持續調節。

權值股台積電連續兩日下挫，成為今日大盤殺盤主力，半導體、AI相關族群全面淪陷。投信法人表示，此波全球股市回檔主因是AI概念股估值過高，加上國際科技巨頭釋出謹慎訊號及華爾街下調評級，引發投資人恐慌性拋售。

分析師認為，若美國經濟數據支持聯準會轉向寬鬆政策，將為市場注入新動能；此外，台股企業10月營收及第3季財報即將公布，可望提供重新評估基本面的契機。

投資專家建議，現階段應降低持股比重，避開短線漲幅過大的AI熱門族群，轉向布局估值合理且具基本面支撐的低基期類股。

在今日劇烈震盪中，高股息ETF表現亮眼。「FT臺灣永續高息(00961)」逆勢上漲0.52%，「台新永續高息中小(00936)」也上揚0.51%，成為市場中的抗跌明星。

投信法人指出，市場恐慌時期，高股息ETF因投資標的穩健、估值合理，並有配息機制提供穩定現金流，更受投資人青睞。

台股ETF漲幅前五名

FT臺灣永續高息(00961)：9.72元，漲0.52% 台新永續高息中小(00936)：15.92元，漲0.51% 台新臺灣IC設計(00947)：16.68元，漲0.24% 富邦臺灣中小(00733)：46.64元，漲0.21% 中信成長高股息(00934)：20.88元，漲0.19% (資料來源：CMoney，2025.11.05)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。