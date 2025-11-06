台股ETF交易量爆發 大盤修正低接買盤進場

AI估值疑慮引發美股四大指數拉回0.5%至4.01%間不等，VIX恐慌指數跳漲10.6%，拖累台股昨（5）日測試月線支撐，早盤雖然一度跌超過700點，不過，逢低買盤也趁機進場，加權指數留下影線，帶動台股ETF成交額日成長超過七成，再度突破400億元，寫下今年第六高。

根據CMoney統計，5日台股ETF總成交金額為467.83億元，較4日的274.33億元，日成長70.5%。

以個別ETF來看，入列成交額前十大台股ETF的類型包含高股息三檔、市值型兩檔、主動式兩檔、槓桿一檔、反向一檔、科技主題一檔。

依序為元大台灣50的143.91億元、元大高股息48.09億元、元大台灣50正2的31.27億元、主動統一台股增長28.2億元、主動群益台灣強棒23.47億元、群益台灣精選高息21.67億元、國泰永續高股息21.47億元、元大台灣50反1的18.55億元、富邦台50的19.28億元、富邦科技11.94億元。

對比4日，這些熱門的台股ETF除了主動群益台灣強棒量縮之外，其餘九檔日成交額都有所成長，成長幅度介於10.4%至170.8%間不等，其中，元大台灣50、元大台灣50正2、元大台灣50反1都呈現倍增。

國泰台灣科技龍頭（00881）經理人蘇鼎宇表示，市場短期過熱出現震盪整理，受美科技股走弱影響台股也遭拖累，但5日盤中跌深後明顯回彈，市場對台股仍有信心，AI多頭趨勢仍不變。

加上近期美股科技巨頭相繼開出財報，預期資本支出將持續擴增，AI軍備競賽加速有助伺服器需求成長，AI供應鏈有望受惠，除了台積電持續成長外，廣達、緯創、光寶科與華碩等伺服器供應鏈也有成長空間，投資人可透過00881一次掌握上述多檔AI類股，在落實分散單一投資風險的同時，將投資一次布局到位。

