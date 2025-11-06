明年將納入富時新興市場指數 越南ETF基金迎錢潮

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
越南第3季GDP年增8.23%，優於彭博預期的7.15%，展現強勁動能。 （歐新社）
越南第3季GDP年增8.23%，優於彭博預期的7.15%，展現強勁動能。 （歐新社）

越南第3季GDP年增8.23%，優於彭博預期的7.15%，展現強勁動能。越南經濟年初以來維持穩健上行，越南政府仍維持2025年全年GDP目標8.3%至8.5%。建議投資人以定期定額方式穩健參與，或伺機於短線回檔時單筆布局ETF與基金。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，第3季經濟數據與企業獲利表現均穩健，凸顯越南內需與出口雙引擎復甦。越南總理范明正於10月下旬國會開幕式上提出，2026年GDP成長目標將挑戰「雙位數」10%，顯示政府對未來經濟成長具高度信心。

在外部環境方面，美中貿易休戰為越南創造更穩定的貿易氣候，減少供應鏈干擾，並有助於2026年出口動能回升。政策不確定性降低，有望吸引更多長期外資直接投資。美中對抗性趨緩亦有助於區域貨幣與大宗商品價格穩定，間接支撐越南盾匯率與出口價格表現。

陳仲愷指出，越南股市於今年10月宣布確定自「邊境市場」升級為「次級新興市場」，預計2026年正式納入富時新興市場指數。參考台灣1996年晉升MSCI新興市場指數經驗，市場普遍在入列前後出現顯著多頭行情。隨越股邁向國際化，市值與資金面紅利值得期待。

中國信託越南基金經理人張晨瑋表示，越南出口表現也持續暢旺，即便未受惠低基期效應，但越南9月出口年增仍躍升至24.7%，強勁表現反映下半年關稅干擾未造成具體負面衝擊，越南出口商品仍極富競爭力。企業獲利方面，越南上市企業陸續公布第3季財報，業績普遍正面，本地券商亦預測，當季總體企業獲利年增25%，將較上半年的16.3%加速。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

