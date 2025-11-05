快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

月配息指標ETF爭取重返榮耀！復華台灣科技優息迎三大變革

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
復華台灣科技優息追蹤指數編制規則異動說明
復華台灣科技優息追蹤指數編制規則異動說明

為持續優化追蹤指數表現，旗艦台股ETF指標之一的復華台灣科技優息ETF（00929）將迎來自2023年6月掛牌以來最大的三項異動變革，預計11月底生效。

根據復華投信00929公開說明書修正公告的追蹤指數編制規則異動顯示，成分股檔數將由現行40檔增加至50檔，並新增三類科技相關產業，以及成分股定審次數從每年一次增加至二次等三大項目。

00929所追蹤的指數為臺灣指數公司發行的特選臺灣上市上櫃科技優息指數，從該公開說明書修正對照表顯示，選股池從台灣上市上櫃電子類股放寬至台灣科技相關產業股票，使採樣母體擴增生技醫療、綠能環保及數位雲端等三類且非屬創新板之股票。

此外，成分股定期及不定期審核調整部分，最大的不同是，定審次數從過去每年6月的一次，增加為二次，新增12月成分股定審作業；且因應成分股擴增至50檔，其調整之緩衝區亦有變動，惟需滿足6月定審至多替換24檔、12月定審至多替換16檔之限制。此外，過去每年三次（2、8、11月）進行權重定期審核，改為每年二次，於2、8月進行。

據統計截至10月底止，00929今年來還原權息股票總報酬達近8%，在規模逾千億元的台股高股息ETF當中，僅次元大高股息ETF（0056），此外，受惠成分股獲利成長、股價跟隨大盤走揚，進一步帶動配息金額逐季走高，從0.05、0.07、0.08再提升至0.09元，成為近期市場關注度最高的台股ETF之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息 台股 00929復華台灣科技優息ETF

延伸閱讀

主動式台股ETF再添新兵 首檔主動科技台股ETF群益00992A將開募

普發1萬元 小資族或投資新手入手這兩檔ETF特別適合

台積電挫低45元收1,460元 台股開低走高仍收跌399點收27,717點

回檔是漲多後的宿命…南韓股市熔斷、台股跌2％！專家比喻：橡皮筋拉太緊就該回彈

相關新聞

台股重挫400點、融資餘額飆高 這4檔高股息ETF逆勢收紅

AI泡沫化疑慮引爆全球科技股拋售潮，台股5日遭遇強勁賣壓，指數一路重挫，盤中跌點超越700點，終場收斂至跌399點、以2...

00929指數「調整規則」改版！稀飯：從40檔變50檔、每年審核兩次

＊原文發文時間為11月3日 復華台灣科技優息（00929）的追蹤指數「特選臺灣科技優息指數」要調整規則啦！ 隨著00929基金規模越來越大，若仍依照原本僅40檔成分股的配置，資金可能過度集

台股回測月線 0050、00922 等台股 ETF 量激增

受到美股拉回影響，台股5日也跟著回測，失守28,000關卡，早盤一度大...

台股主動 ETF 再添生力軍 復華 00991A 12月3日開募

台股主動ETF再添生力軍！復華投信表示，復華台灣未來50主動式ETF基金（簡稱：主動復華未來50，股號：00991A），...

月投15萬買ETF怎麼配？網曝關鍵：0050＋00757各半最穩

ETF配置求助！一名網友在Dcard發文，詢問「0050、0052、00881、00935、00757這五檔ETF要如何配置比較好？」表示自己每月預計投入15萬元，長期投資期限超過五年，希望在台、美兩地股市間建立平衡組合。貼文引起投資族熱議，不少人建議「核心放0050、全球看00757」，也有網友提醒「科技ETF重疊度高，配置要留意分散性」。

他買3檔個股「1年賠3萬」⋯想全賣改投0050！網勸：別再高點入市

個股投資不容易，反而長期定期買進ETF相對穩定。一名21歲網友在Dcard股票版分享投資經驗，坦言過去聽信他人亂買個股，三檔持股放了一年多仍賠逾3萬元，近期考慮全數賣出改投0050 ETF，並詢問網友這樣的決定是否正確。貼文引發熱烈討論，許多人認為「賠錢的個股應果斷止損」，強調「機會成本與沉沒成本概念要清楚」，但也有部分人提醒「入市時機同樣關鍵，別在高點all in」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。