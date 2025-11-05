月配息指標ETF爭取重返榮耀！復華台灣科技優息迎三大變革

為持續優化追蹤指數表現，旗艦台股ETF指標之一的復華台灣科技優息ETF（00929）將迎來自2023年6月掛牌以來最大的三項異動變革，預計11月底生效。

根據復華投信00929公開說明書修正公告的追蹤指數編制規則異動顯示，成分股檔數將由現行40檔增加至50檔，並新增三類科技相關產業，以及成分股定審次數從每年一次增加至二次等三大項目。

00929所追蹤的指數為臺灣指數公司發行的特選臺灣上市上櫃科技優息指數，從該公開說明書修正對照表顯示，選股池從台灣上市上櫃電子類股放寬至台灣科技相關產業股票，使採樣母體擴增生技醫療、綠能環保及數位雲端等三類且非屬創新板之股票。

此外，成分股定期及不定期審核調整部分，最大的不同是，定審次數從過去每年6月的一次，增加為二次，新增12月成分股定審作業；且因應成分股擴增至50檔，其調整之緩衝區亦有變動，惟需滿足6月定審至多替換24檔、12月定審至多替換16檔之限制。此外，過去每年三次（2、8、11月）進行權重定期審核，改為每年二次，於2、8月進行。

據統計截至10月底止，00929今年來還原權息股票總報酬達近8%，在規模逾千億元的台股高股息ETF當中，僅次元大高股息ETF（0056），此外，受惠成分股獲利成長、股價跟隨大盤走揚，進一步帶動配息金額逐季走高，從0.05、0.07、0.08再提升至0.09元，成為近期市場關注度最高的台股ETF之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。