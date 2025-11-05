00980D將於11月19日除息 預估年化配息率6.57%

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

主動聯博投等入息（00980D）掛牌滿三個月，預告第二次除息。此次配息每受益權單位預估配發0.114元，與首次配發金額相同。參與配息之最後買進日為11月18日，除息日為11月19日，配息發放日預期為12月12日。

11月共有43檔債券ETF除息。依據晨星分類的投資等級公司債ETF，年化配息率區間落在4.49%~6.57%。00980D每單位預估配發0.114元，以11月5日收盤價20.81元估算，年化配息率6.57%，連續兩個月成為收益力最強的投等債ETF。

00980D為全台首檔主動式債券ETF，成立以來持續吸引資金關注，月月都享有資金淨流入，規模則成長約五成，受益人數成長約45%，在38檔投資等級債券ETF中都高居第一名。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，00980D主要以投資等級企業債為布局核心，希望透過主動操作突破指數限制，致力在收益與市場風險間取得平衡，不尋求隨市場大起大落，目標是成為投資人長期投資標的並滿足每月現金流需求。

鍾郁婕表示，00980D以成熟市場投等債為核心配置，適度配置非投資等級債券。以00980D掛牌以來的受益人與淨流入變化來看，似乎已吸引到長期投資人的關注，符合聯博當初設計這檔主動式債券ETF的初衷。

目前00980D投資組合平均存續期間約6.7年，持債數逾230檔，產業分布聚焦銀行、通訊、能源。以銀行產業為例，投資團隊偏好大型國家級龍頭銀行，因體質較佳、經營多元化，較能抵禦經濟走弱風險。

鍾郁婕指出，近期債市多空訊息交錯，資金流動明顯加快，投資債券更需要精挑細選。主動式投資等級債券ETF可靈活因應市場變化，不必受限指數的限制，可以靈活掌握信用品質與收益潛力，投資人可衡量自身屬性適當布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

