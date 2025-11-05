台股重挫400點、融資餘額飆高 這4檔高股息ETF逆勢收紅

AI泡沫化疑慮引爆全球科技股拋售潮，台股5日遭遇強勁賣壓，指數一路重挫，盤中跌點超越700點，終場收斂至跌399點、以27,717點作收，跌幅1.42％。在市場恐慌情緒瀰漫之際，資金大舉逃往防禦性資產，高股息ETF異軍突起，不僅多檔產品大幅跑贏大盤，部分甚至逆勢收紅，成為5日市場中的「避風港」。

觀察5日籌碼動向，台股成交值放大至6,193億元，顯示恐慌性賣壓湧現。三大法人全面轉為空方，外資及陸資、投信、自營商合計賣超高達649.45億元。值得關注的是，市場結構性風險正在累積，融資餘額本周突破3,000億元大關，但法人卻持續調節。

法人指出，此波全球股市回檔主要源自AI概念股估值過高的疑慮，多家國際科技巨頭執行長近期釋出謹慎訊號，加上部分華爾街分析師下調科技股評級，引發投資人恐慌性拋售。台股權值王台積電（2330）連續兩日下挫，短線技術面明顯轉弱，成為大盤殺盤主力；半導體、AI相關族群全面淪陷，投資人紛紛質疑先前的AI熱潮是否過度樂觀。

不過，市場仍存在潛在利多因素。分析師指出，若美國經濟數據支持聯準會貨幣政策轉向寬鬆，將為市場注入新動能；此外，台股上市櫃企業10月營收及第3季財報即將陸續公布，可望為投資人提供重新評估基本面的契機。

面對當前劇烈震盪，投資專家建議調整投資策略，現階段應降低持股比重，採取更為保守的操作策略，暫時避開短線漲幅過大的AI熱門族群。投資人可轉向布局估值合理且具基本面支撐的低基期類股，包括傳統產業、金融股等防禦性標的，靜待市場情緒回穩後再行加碼。

在5日劇烈震盪的盤勢中，高股息ETF再次展現其防禦特質，成為投資人的新寵。根據最新盤後數據，在台股大跌近400點的背景下，多檔高股息ETF表現亮眼，跌幅明顯小於大盤。其中，4檔高股息ETF逆勢上揚，如FT臺灣永續高息（00961）逆勢上漲0.52％，台新永續高息中小（00936）也上揚0.51％，成為5日市場中的抗跌明星。

法人分析，在市場恐慌時期，投資人更重視資產保值功能，高股息ETF投資標的穩健、估值相對合理，並有配息機制提供穩定現金流，降低投資焦慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。