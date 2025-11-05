主動式台股ETF再添新兵 首檔主動科技台股ETF群益00992A將開募

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股高檔震盪，台股主動式ETF人氣續旺，群益投信發行的主動群益科技創新ETF（00992A），為首檔鎖定台股科技股的主動式ETF，日前獲得金管會核准募集，預定於12月8日展開募集。

據了解，00992A主要投資上市、上櫃有價證券，貨幣市場工具及符合主管機關許可的證券相關商品，包括期貨及選擇權等，風險屬性RR5級，採季配息，並自成立日起滿60日後，按每年1、4、7及10月除息，掛牌價為新台幣十元。

群益投信台股研究團隊表示，台股頻創新高，投資難度也提高，短線上震盪難免，不過重點還是在選股不選市，選對類股比大盤走勢還重要。台股中，電子股占台股總市值逾七成，加上台灣產業以科技王國著稱，科技類股已成投資人標準配備，而主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以進行持股調整，以降低投資組合波動，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，觀察過去科技業從PC、手機再到如今的AI，每一次的科技創新都加速台灣科技產業產值再翻倍，也讓台灣科技股更有底氣頻頻挑戰新高。台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。

現階段處於大盤高檔之際，短線上應控管風險，觀察融資餘額、技術面乖離率擴大等變化。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張。此外，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多，建議投資人可趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

