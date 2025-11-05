安聯投信跨足主動式ETF第二發 安聯台灣主動式ETF基金獲准募集

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

主動式專家安聯投信再次出擊。安聯台灣主動式ETF基金5日取得金管會核准募集。此為主動式基金專家安聯投信正式跨足參與主動式ETF的第二發，也是安聯環球投資全球第二檔主動式ETF的策略。

安聯投信繼第3季首檔主動式ETF安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）正式掛牌後，如今再度推出同樣是聚焦台股、但採不同策略的安聯台灣主動式ETF基金，寄望提供投資人不同的主動式ETF投資解方。

安聯投信表示，近年來全球資金版圖正快速重塑，ETF規模不斷壯大、主動式ETF也迅速崛起，成為另一個市場備受注目的新焦點。面對今年市場不斷登高，加上資金高度集中現象持續，不同的主動式ETF策略、提供不同投資解方就更顯得重要。

根據彭博統計，儘管經歷第2季關稅政策等挑戰，但在AI題材主要帶動下，今年來迄今，全球主要股市漲幅繳出兩位數成績，台股更是展現亮麗表現；步入第4季，隨著多數市場來到歷史高點，走勢相對也要來得波動。

在第二檔主動式ETF設計上，安聯台灣主動式ETF基金以主動式策略聚焦國內上市櫃股票，主要透過安聯投信台股投資團隊選股策略，輔以計量模型優化投資組合，為投資人追求超越大盤表現的長期資本增值機會。

安聯投信表示，投資團隊依據由上而下(Top Down)的基本面分析，透過總體經濟、各國政策及產業發展趨勢，發掘具成長力相關產業。再採取由下而上(Bottom Up)方式，分析企業營收及獲利成長性、個股價值面分析(如本益比、現金流量)等數據，篩選出品質、成長、價值兼備的股票，再利用計量模型因應不同市況、個股表現等市場情況優化，進行最適投資組合配置。

展望後市，安聯投信表示，觀察當前市場特徵，台股本益比在一倍標準差以上，本淨比來到歷史高點附近；獲利持續成長，AI產業帶動的結構性成長仍在，2026年企業獲利預估有雙位數成長空間；資金集中度高、但市場氣氛並未過度樂觀，VIX在相對低檔，因此在捕捉股市成長動能之際，建議可透過不同的主動策略追求超額報酬，形成更具彈性的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

