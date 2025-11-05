全台首檔主動式ETF野村00980A迎首次配息 11/17最後買進日

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）公告首次配息，投資人可以把握11月17日這次最後申購日，即可參與首次配息。11月18日為除息日，配息發放日則訂於12月12日，投資人可評估自身風險屬性與投資需求適當布局。

川習會登場，美中貿易緊張緩解，雙方達成初步貿易框架協議，中國大陸暫緩稀土出口管制，美國則不加徵新關稅，市場情緒轉趨樂觀。美國聯準會（Fed）如預期降息一碼並宣布12月起停止縮表，資金行情延續，有利風險資產表現。微軟、亞馬遜、蘋果財報優於預期，AI伺服器出貨高峰來臨，台灣相關供應鏈受惠。加上輝達（NVIDIA）GTC大會釋出AI利多，激勵台灣AI供應鏈股價齊漲。野村投信表示，雖然高檔震盪與獲利了結壓力存在，但只要10日均線不破，台股多頭趨勢仍在。聚焦AI伺服器供應鏈（如散熱、機殼、電源模組、PCB）留意低基期補漲股電力股與航運股也出現轉強跡象。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，自4月解放日以來，外資買超台股已逾新台幣6,000億元，推升台股屢創新高。若進一步觀察外資淨匯入金額，自2023年以來已累積超過3兆元，顯示外資對台灣市場的信心持續提升。外資回流不會只是短期現象，而是在地緣政治與科技成長的雙重支撐下長期的結構性趨勢。隨著資金持續流入，看好台灣市場將持續升溫。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，儘管過去半年面臨多次利空考驗，台股指數仍穩步突破新高。在AI技術加速落地的背景下，市場對經濟展望與企業獲利的樂觀預期已成共識，而外資回流與內資撐盤則成為推升行情的關鍵動能。隨著聯準會啟動降息循環，資金環境有望進一步寬鬆，看好台股再創新高。在此趨勢下，建議聚焦布局具備技術優勢與穩定訂單的主流廠商。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF

