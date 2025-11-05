台股拉回 主動式台股ETF人氣續旺

美股重挫拖累台股5日跌破28,000點，權王台積電（2330）下跌2.9%，台股ETF也多數收黑。根據統計，5日成交量最大的五檔台股ETF，今日及近一周股價表現，皆較台積電抗跌。其中兩檔主動式ETF無論是近一日、近一周及近一月績效，皆優於台股大盤及台積電，並以主動統一台股增長（00981A）月漲幅10.6%最高，顯示主動式ETF不僅會漲也抗跌。

據CMoney資料，台股ETF 5日單日成交量前五名，包括元大台灣50（0050）、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒（00982A）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919），成交量都逾10萬張。

值得注意的是，主動統一台股增長ETF 5日成交量不僅達18.3萬張，股價單日跌幅1.2%較0050抗跌。過去一個月台股創高時，00981A的股價月漲幅達10.6%，是大盤及台積電漲幅的兩倍以上。顯示主動式ETF除了順風球打得漂亮，遇到逆風也能發揮抗跌實力。

投資專家表示，主動式ETF具備操作靈活特性，投資團隊可以即時根據市況快速調整持股，讓投資組合始終維持在最適配置。近期台股波動較大，但股市拉回也提供投資人更好的進場時機，在台股後市仍看多的背景下，建議投資人選擇成長性較高的ETF分批逢回加碼或定期定額，持續參與台股牛市行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。