AI主流族群逢回該布局哪些標的？ 野村這麼說

美國企業第3季財報表現亮眼，標普500指數中已公布財報者逾八成企業獲利優於市場預期。野村投信表示，台、美股同步進入財報與法說會密集期，對AI產業趨勢與市場信心影響深遠。投資人可逢回布局AI主流族群，已有持股者可續抱台股，空手投資人可等待拉回再行布局。AI強勢股仍為多頭主軸，建議逢回布局族群，包含：記憶體、散熱、電源供應器、被動元件、GTC概念股、光通訊、伺服器組裝、載板等亦可關注。

川習會後，美中雙方已達成初步貿易協議，中國大陸亦暫緩稀土出口管制，美方則不對中課徵100%關稅，貿易戰暫時降溫。市場亦預期美國聯準會（Fed）將於2025年底進一步降息，金融條件有望轉向中性偏寬鬆，為風險資產提供支撐。野村投信投資策略部副總張繼文分析指出，美國經濟當前呈現「通膨趨緩、成長放慢、製造收縮」的複雜局面，資金正從利率高原期邁向寬鬆階段，為股市多頭提供有利環境。科技產業方面，微軟宣布將取得OpenAI 27%股權，並可於2032年前使用其技術，OpenAI亦將加碼採用Azure雲端服務。輝達（NVIDIA）則投資入股Nokia，雙方將合作發展AI網路與無線接取技術。高通推出新一代AI晶片，ASIC與IC設計族群成為市場焦點，顯示科技巨頭動作頻頻 AI題材持續發酵。

張繼文表示，輝達10月27日至29日舉行GTC技術大會，主題涵蓋AI工廠、量子計算、高效能運算、安全供應鏈等，吸引台灣多家供應鏈廠商參與。輝達新一代Rubin GPU熱設計功耗再提升，散熱技術需求同步升溫，相關供應鏈如散熱模組、電源管理、PCB等產業受惠。此外，美國能源部與超微（AMD）簽署價值10億美元合作協議，將共建兩台超級電腦；輝達與德國電信亦計劃在德國建設價值10億歐元的AI數據中心，顯示AI基礎建設投資持續擴大。

野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德指出，受惠於資金動能回升與內需穩定，加上AI推動出口成長，企業獲利動能同步提升。游景德指出，資金寬鬆與獲利成長將成為明(2026)年台股多頭主旋律，台股基本面穩健，AI供應鏈仍是資金焦點。儘管短線漲多、評價偏高，惟籌碼穩健、外資回補明確，AI供應鏈基本面支撐強勁，中長期結構仍偏多。記憶體與被動元件族群因缺貨與漲價題材持續發酵，惟短線波動加劇，建議投資人留意風險。整體而言，張繼文表示，隨著全球流動性持續寬鬆、AI投資加速擴大，台股有望維持震盪偏多格局，若因地緣政治等不確定因素導致拉回，仍可逢低布局，掌握AI長線趨勢。

全台首檔主動式ETF—野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），自掛牌以來即受到市場高度關注。其最大特色在於單一持股上限為10%、前十大持股合計不超過60%，有效分散風險，並保有靈活調整空間，讓投資組合能更敏捷地因應市場變化與產業輪動。00980A主動式ETF即將迎來成立後首次配息，11月18日為除息日，參與配息的最後申購日為11月17日，配息發放日預期為12月12日，投資人可評估自身風險屬性與投資需求適當布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。