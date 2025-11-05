美好退休生活靠自己 國泰投信：屆退族可關注00878

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

「百歲人生」時代加速來臨！根據英國資產管理機構研究顯示，全球50歲以上族群若以活至100歲為基準，有高達81％的民眾，退休儲蓄不足以支應至少10年生活開支，顯示長壽社會之下的財務挑戰。國泰投信認為，採取更具效率與紀律性的投資配置，將是提升退休財務彈性關鍵，退休族或屆退族布局配息型標的，例如國泰永續高股息（00878）採季配息制度，可作為核心配置，有望打造退休後的第二收入。

國泰永續高股息基金經理人江宇騰表示，00878因採配息制度，適合有現金流需求的投資人，近期還有除息話題，這次除息日為11月18日，11月17日為最後買進日，想參與配息的投資人可把握時機。

江宇騰指出，00878不僅受到退休投資族群青睞，也適合學生及正在打拚的上班族，根據投信投顧公會最新資料顯示，00878受益人數近180萬人，穩居高股息ETF受益人冠軍，受到市場青睞的主因，在於其為首檔結合ESG概念的季配型高股息ETF，且成分股配置均衡，其中金融保險類股比重近三成，隨金融業歷經匯損壓力後獲利回升，經濟回溫推動金融市場熱絡，2026年營運再見雙位數成長可期；又以電腦及周邊設備佔比23.15%、半導體產業約21.7%，掌握AI長線趨勢，是一檔攻守平衡的標的。

國泰投信ETF研究團隊指出，ESG永續意識加速成為投資主旋律，行政院近期可望核定台灣NDC3.0減碳目標，2030年相較2005年基準年減碳26%～30%，2035年再提升至36%～40%，00878即是一檔結合ESG及高股息之標的，追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，由專業ESG團隊把關篩選優質企業，篩選優質成份股，具備長期投資優勢。

從景氣面觀察，國泰投信ETF研究團隊表示，在AI應用需求熱絡帶動下，出口強勁超預期，主計總處概估第3季GDP達7.64%，明顯優於原先預測的2.91%，第4季景氣展望有望維持正向；AI題材延續也推升外銷訂單動能，伺服器相關資通訊訂單除農曆年期間季節性影響外，其他月份均維持高成長，顯示電子供應鏈需求仍強韌。建議投資人可採逢低分批布局00878，參與後續行情上揚契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

00929指數「調整規則」改版！稀飯：從40檔變50檔、每年審核兩次

＊原文發文時間為11月3日 復華台灣科技優息（00929）的追蹤指數「特選臺灣科技優息指數」要調整規則啦！ 隨著00929基金規模越來越大，若仍依照原本僅40檔成分股的配置，資金可能過度集

台股回測月線 0050、00922 等台股 ETF 量激增

受到美股拉回影響，台股5日也跟著回測，失守28,000關卡，早盤一度大...

台股主動 ETF 再添生力軍 復華 00991A 12月3日開募

台股主動ETF再添生力軍！復華投信表示，復華台灣未來50主動式ETF基金（簡稱：主動復華未來50，股號：00991A），...

月投15萬買ETF怎麼配？網曝關鍵：0050＋00757各半最穩

ETF配置求助！一名網友在Dcard發文，詢問「0050、0052、00881、00935、00757這五檔ETF要如何配置比較好？」表示自己每月預計投入15萬元，長期投資期限超過五年，希望在台、美兩地股市間建立平衡組合。貼文引起投資族熱議，不少人建議「核心放0050、全球看00757」，也有網友提醒「科技ETF重疊度高，配置要留意分散性」。

他買3檔個股「1年賠3萬」⋯想全賣改投0050！網勸：別再高點入市

個股投資不容易，反而長期定期買進ETF相對穩定。一名21歲網友在Dcard股票版分享投資經驗，坦言過去聽信他人亂買個股，三檔持股放了一年多仍賠逾3萬元，近期考慮全數賣出改投0050 ETF，並詢問網友這樣的決定是否正確。貼文引發熱烈討論，許多人認為「賠錢的個股應果斷止損」，強調「機會成本與沉沒成本概念要清楚」，但也有部分人提醒「入市時機同樣關鍵，別在高點all in」。

0056是首檔配息0成本！棒棒：若有跌破年線要布局、除息後買勝率也高

作為台股市場上第一檔光靠配息就實現零成本的0056，在週五除息了。在大盤突破2萬7千點的同時，0056今年也吃到了不少漲幅，績效表現名列前茅。 0056在10月23日進行除息交易，每股配息0.866元，除息參考價為36.88元，隨大盤下跌股價一路來到36.75元，收盤以36.8元作收。 若從今年以來的股價分佈來看，0056第四季除完息後，目前的股價相較於今年的走勢是位在高價段，也回到今年初的水準都是3開頭。 就過去每季配息金額來看，0056上半年配出1.07元歷史新高後，下半年開始調配降息，連兩季都是0.866元。 身為0056持有多年的我，蠻樂見這樣的調整，畢竟回歸配息正軌，貼近指數息率可以維持可持續的配息水準。元大投信也表示，保留成長動能回到長期穩健的配息政策比較重要。 但從總股利來看的話，今年的殖利率還是相當的高。2023年配出2.2元，2024年成長到3.63元，2025年繼續成長，總股利竟然有3.872元。這樣的金額換算年均價35.2，可是足足有11％，若以10月23日收盤價36.81計算也有9％。

