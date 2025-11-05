美好退休生活靠自己 國泰投信：屆退族可關注00878

「百歲人生」時代加速來臨！根據英國資產管理機構研究顯示，全球50歲以上族群若以活至100歲為基準，有高達81％的民眾，退休儲蓄不足以支應至少10年生活開支，顯示長壽社會之下的財務挑戰。國泰投信認為，採取更具效率與紀律性的投資配置，將是提升退休財務彈性關鍵，退休族或屆退族布局配息型標的，例如國泰永續高股息（00878）採季配息制度，可作為核心配置，有望打造退休後的第二收入。

國泰永續高股息基金經理人江宇騰表示，00878因採配息制度，適合有現金流需求的投資人，近期還有除息話題，這次除息日為11月18日，11月17日為最後買進日，想參與配息的投資人可把握時機。

江宇騰指出，00878不僅受到退休投資族群青睞，也適合學生及正在打拚的上班族，根據投信投顧公會最新資料顯示，00878受益人數近180萬人，穩居高股息ETF受益人冠軍，受到市場青睞的主因，在於其為首檔結合ESG概念的季配型高股息ETF，且成分股配置均衡，其中金融保險類股比重近三成，隨金融業歷經匯損壓力後獲利回升，經濟回溫推動金融市場熱絡，2026年營運再見雙位數成長可期；又以電腦及周邊設備佔比23.15%、半導體產業約21.7%，掌握AI長線趨勢，是一檔攻守平衡的標的。

國泰投信ETF研究團隊指出，ESG永續意識加速成為投資主旋律，行政院近期可望核定台灣NDC3.0減碳目標，2030年相較2005年基準年減碳26%～30%，2035年再提升至36%～40%，00878即是一檔結合ESG及高股息之標的，追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，由專業ESG團隊把關篩選優質企業，篩選優質成份股，具備長期投資優勢。

從景氣面觀察，國泰投信ETF研究團隊表示，在AI應用需求熱絡帶動下，出口強勁超預期，主計總處概估第3季GDP達7.64%，明顯優於原先預測的2.91%，第4季景氣展望有望維持正向；AI題材延續也推升外銷訂單動能，伺服器相關資通訊訂單除農曆年期間季節性影響外，其他月份均維持高成長，顯示電子供應鏈需求仍強韌。建議投資人可採逢低分批布局00878，參與後續行情上揚契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。