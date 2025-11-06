快訊

鳳凰颱風下周這2天最接近台灣！恐與東北季風交互作用 影響熱區曝

桃園南門市場深夜惡火肆虐近6小時 百餘個攤位近千坪慘焚毀

歐美陷「憤世嫉俗」！黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

小資女曬ETF配置！網勸「006208與0050擇一」分散投資更有效

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論ETF配置。聯合報系資料照
網友討論ETF配置。聯合報系資料照

台北股市5日終場跌399.5點，收27717.06點。11月台指期以27805點作收，下跌314點，與現貨相較，正價差87.94點。一名網友Dcard理財版發文，分享自己目前的ETF定期定額配置：每月投入006208一萬元、0050五千元及00646五千元，並詢問其他投資人的意見，引來不少網友留言建議，也掀起關於ETF重疊與資產配置的討論。

從網友留言觀察，主流意見一致指出006208（富邦台50）與0050（元大台灣50）成分幾乎相同，重複投資效益不高。多位留言者建議「兩者擇一即可」，並將多出的資金配置至海外ETF，例如VOO、VT或QQQ，以分散市場風險。有網友具體指出，「台股市值型ETF買0050就好，若想增加成長性，可考慮高風險ETF或美股複委託。」

部分留言進一步延伸至投資組合優化策略。有投資人建議，若以006208為主，可將0050的五千元轉投至00646（元大S&P500），讓「台股與美股各佔一半」，降低單一市場波動風險。另有網友提到「槓桿ETF、金融股、官股債券」等替代方案，提醒投資人應依風險承受度決定配置比例。

此外，也有投資人分享實務經驗，指出同時定期定額兩檔相似ETF可能造成「零股與報酬率損耗」。一名網友以自身例子說明：「10000元分開買006208與0050，容易產生零頭差額，一年下來報酬差距也可能達數百元」，強調集中投資可提升效率與長期報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 Dcard 0050元大台灣50 006208富邦台50

延伸閱讀

「二代健保補充保費」全躲不掉…利息、股利、租金超過2萬都要課！

玩短線獎賞、懲罰長線投資人？二代健保補充保費掀民怨：政策完全反向

除所得稅還要再多繳一次！網怒嗆二代健保新制：一個官說句屁話就能開徵費用？

股票資產達50萬就得繳！二代健保補充保費新制掀怒潮「政府割小資、逼資金出走」

相關新聞

小資女曬ETF配置！網勸「006208與0050擇一」分散投資更有效

台北股市5日終場跌399.5點，收27717.06點。11月台指期以27805點作收，下跌314點，與現貨相較，正價差87.94點。一名網友在Dcard理財版發文，分享自己目前的ETF定期定額配置：每月投入006208一萬元、0050五千元及00646五千元，並詢問其他投資人的意見，引來不少網友留言建議，也掀起關於ETF重疊與資產配置的討論。

明年將納入富時新興市場指數 越南ETF基金迎錢潮

越南第3季GDP年增8.23%，優於彭博預期的7.15%，展現強勁動能。越南經濟年初以來維持穩健上行，越南政府仍維持20...

台股ETF交易量爆發 大盤修正低接買盤進場

AI估值疑慮引發美股四大指數拉回0.5%至4.01%間不等，VIX恐慌指數跳漲10.6%，拖累台股昨（5）日測試月線支撐...

台股重挫400點、融資餘額飆高 這4檔高股息ETF逆勢收紅

AI泡沫化疑慮引爆全球科技股拋售潮，台股5日遭遇強勁賣壓，指數一路重挫，盤中跌點超越700點，終場收斂至跌399點、以2...

00929指數「調整規則」改版！稀飯：從40檔變50檔、每年審核兩次

＊原文發文時間為11月3日 復華台灣科技優息（00929）的追蹤指數「特選臺灣科技優息指數」要調整規則啦！ 隨著00929基金規模越來越大，若仍依照原本僅40檔成分股的配置，資金可能過度集

台股回測月線 0050、00922 等台股 ETF 量激增

受到美股拉回影響，台股5日也跟著回測，失守28,000關卡，早盤一度大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。