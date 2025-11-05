00929指數「調整規則」改版！稀飯：從40檔變50檔、每年審核兩次

＊原文發文時間為11月3日

復華台灣科技優息（00929）的追蹤指數「特選臺灣科技優息指數」要調整規則啦！

隨著00929基金規模越來越大，若仍依照原本僅40檔成分股的配置，資金可能過度集中在少數大型個股上，甚至接近或觸及法規上限。

這個法規指的就是：「基金投資於任一上市或上櫃公司股票之股份總額，不得超過該公司已發行股份總數之10%。」簡單來說，就是一檔基金最多只能買下一家公司10%的股票，不能超過。

為了維持合規又提升分散度，同時讓指數更貼近市場變化，00929的追蹤指數進行了3大升級調整：

1.成分股檔數從40檔→擴增到50檔

代表可以納入更多公司進來分散持股，也不用這麼集中在少數科技龍頭。不過市場上的好公司就那幾檔，難道要硬塞冷門股？這就帶出下一項調整：

2.新增三大科技相關產業

除了原本涵蓋的八大電子產業（半導體、電腦週邊、光電、通信網路、電子零組件、電子通路、資訊服務及其他電子類）外，這次再加上：

生技醫療 數位雲端 綠能環保

總共11大產業，這代表00929不再只押在傳統科技硬體，未來還能參與更多新興題材與趨勢產業，輪動潛力更廣、更靈活。

3.定期審核從一年一次→調整為一年兩次

過去00929只能在每年6月進行換股，後來就算加上3次調整權重，還是被不少投資人批評「反應太慢」。

這次新增12月定期審核，等於每年會有上半年調整+年底再檢視，汰弱留強的速度更快，也能更即時反映市場變化。此外，權重調整的次數就從一年三次改為兩次，將在每年3月與9月進行。

這些新規則將從2025年11月21日起正式生效，不知道你對於這三項的調整有什麼看法呢？

然後，今天00929也公告配息，預估每單位配發0.09元，相比上月再成長0.01元，繼續朝0.1元邁進！想參與本次除息，最晚要在11月18號前買入或持有，19號除息，並在12月15號發放現金股利！

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。