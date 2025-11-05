聽新聞
台股回測月線 0050、00922 等台股 ETF 量激增
受到美股拉回影響，台股5日也跟著回測，失守28,000關卡，早盤一度大跌743點，最低來到273732點，這是9月來首度測試月線支撐，也吸引逢低買盤進場布局台股ETF。
熱門的台股ETF如元大台灣50、主動統一台股增長、元大高股息、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、富邦特選高股息30、國泰台灣科技龍頭、國泰台灣領袖50、國泰臺灣加權反1等今日成交量都超過3萬張，不僅較4日成長，其中，國泰台灣領袖50、國泰臺灣加權反1、元大台灣50反1、元大台灣50成交量更是倍增。
從景氣面觀察，國泰投信ETF研究團隊表示，在AI應用需求熱絡帶動下，出口強勁超預期，主計總處概估第3季GDP達7.64%，明顯優於原先預測的2.91%，第4季景氣展望有望維持正向；AI題材延續也推升外銷訂單動能，伺服器相關資通訊訂單除農曆年期間季節性影響外，其他月份均維持高成長，顯示電子供應鏈需求仍強韌。建議投資人可採逢低分批布局國泰永續高股息等ETF，參與後續行情上揚契機。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
