台股回測月線 0050、00922 等台股 ETF 量激增

作為台股市場上第一檔光靠配息就實現零成本的0056，在週五除息了。在大盤突破2萬7千點的同時，0056今年也吃到了不少漲幅，績效表現名列前茅。 0056在10月23日進行除息交易，每股配息0.866元，除息參考價為36.88元，隨大盤下跌股價一路來到36.75元，收盤以36.8元作收。 若從今年以來的股價分佈來看，0056第四季除完息後，目前的股價相較於今年的走勢是位在高價段，也回到今年初的水準都是3開頭。 就過去每季配息金額來看，0056上半年配出1.07元歷史新高後，下半年開始調配降息，連兩季都是0.866元。 身為0056持有多年的我，蠻樂見這樣的調整，畢竟回歸配息正軌，貼近指數息率可以維持可持續的配息水準。元大投信也表示，保留成長動能回到長期穩健的配息政策比較重要。 但從總股利來看的話，今年的殖利率還是相當的高。2023年配出2.2元，2024年成長到3.63元，2025年繼續成長，總股利竟然有3.872元。這樣的金額換算年均價35.2，可是足足有11％，若以10月23日收盤價36.81計算也有9％。

2025-11-05 10:20