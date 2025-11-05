這檔主動式 ETF 剛掛牌 買盤逢低接激發成交量近10萬張

統一全球創新主動式ETF（00988A）5日掛牌上市，首日遇到大盤震盪拉回，買盤旋即進場承接，今日成交量有望挑戰10萬張。

統一投信第二檔主動式ETF將視野轉向全球，推出統一全球創新主動式ETF（00988A），打破創新只有顛覆式創新的傳統印象，篩選全世界具有創新能量與規模優勢的強勢企業，將帶給投資人參與全球創新投資浪潮的新選擇。

「創新始於科技，但不限於科技」，統一00988A有六大投資主軸，包括：創新軍火庫、硬實力、軟實力、資源、金融與消費創新。其中，創新軍火庫指的是AI基建供應鏈，也將是00988A的投資配置的核心。AI基建不僅是AI發展的基礎，在各國競逐數位主權的背景下，更是關鍵的戰略利器。

統一全球創新主動式ETF（00988A）經理人陳意婷表示，中美紛爭無礙AI產業續強的科技創新趨勢，經濟溫和增長、降息循環延續，各個主要核心區域的企業獲利都仍處在上升狀況，所以不管是美國、日本、台灣、中港部分，第四季資本市場都有機會再次挑戰前高。

陳意婷表示，AI基建與能源基建為中美未來中長期角力之兩大戰場，目前美國在AI基建保持優勢，中國在能源基建領域領先，推估中美將各自全力發展不足之處，由美國近期以國家資金陸續入股稀土等關鍵資源企業可窺知一二，而中國大陸亦以關鍵資源作為談判籌碼。00988A六大投資主軸涵蓋AI基建與能源基建，其中，能源基建首選核電供應鏈、關鍵資源（稀土/鈾/鋰）及儲能設備。

至於AI發展，陳意婷表示，全球五大CSP（雲端服務供應商）業者明年的資本支出將再增加35%以上，考量五大CSP就貢獻輝達數據中心營收約60%，加上各國主權AI計畫加速推進，以及中國雲端業者同步擴大投資，AI產業的投資週期持續向上，需求強度依舊強勁。

統一投信表示，整體而言，全球企業創新將快速更迭，資本市場多頭格局不變，不過，許多企業的創新爆發力來不及反應於財報，若單靠量化數據進行投資決策，容易錯過趨勢轉折及關鍵的投資機會，統一00988A今日掛牌上市，將以主動策略的優勢，區域配置遍及歐美亞，為投資人在波動中挖掘全世界「霸主更霸、新星更亮」的未來性。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。