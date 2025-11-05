降息風結束？五檔台股高股息 ETF 調高配息 這檔今年來調升四倍最多

台股高股息ETF陸續公布11月配息，受今年下半年台股持續創高驅動，多數高股息ETF配息持平或調升。根據統計，本月15檔除息的高股息ETF中，共有五檔調升配息，九檔持平。其中調升金額最多的為中信成長高股息（00934），較上次增加0.032元，其次是永豐ESG低碳高息（00930）的0.025元、兆豐永續高息等權（00932）的0.02元。

進一步觀察今年配息情況，00934從今年首次配息的0.026元，大增至本月的0.13元，增幅達四倍最多；其次是兆豐電子高息等權（00943）增289%、以及兆豐（2886）永續高息等權增100%。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，上市櫃企業陸續公布10月營收與第3季獲利，許多公司營收及獲利皆優於預期，尤其是一直以來需求都非常強勁的AI供應鏈，以及伴隨蘋果新機推出後營收顯著成長的蘋概股。近期台股雖因國際股市震盪隨之拉回，但長線而言而台股在AI需求旺盛下仍非常看好，投資人可以逢低買進，擇優布局。至於高股息ETF今年以來績效表現分歧，主因在於選股策略差異，聚焦科技成長股的高股息ETF表現相對亮眼。展望後市，台股進入第4季旺季，也有利成長股表現。

00934已於9月底進行成分股調整，持股新增廣達（2382）、可成（2474），並加碼華碩（2357）、國巨（2327）、群電（6412），都是受惠AI PC供應鏈的科技廠；在半導體股方面，則換上群聯（8299）、南電（8046）；加碼力成（6239）、聯詠（3034）等AI題材的半導體供應鏈，部份股票正處於低基期，成長潛力看好。張圭慧表示，台灣的產業成長性仍是以半導體與電子零組件等相對突出，此波換股可望趕上第4季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。

中國信託投信官網配息公告顯示，00934本月除息日訂於11月18日，投資人若想參與該次配息，最晚須11月17日前持有或買進，並於12月12日領息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。