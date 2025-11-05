降息風結束？五檔台股高股息 ETF 調高配息 這檔今年來調升四倍最多

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股高股息ETF陸續公布11月配息，受今年下半年台股持續創高驅動，多數高股息ETF配息持平或調升。根據統計，本月15檔除息的高股息ETF中，共有五檔調升配息，九檔持平。其中調升金額最多的為中信成長高股息（00934），較上次增加0.032元，其次是永豐ESG低碳高息（00930）的0.025元、兆豐永續高息等權（00932）的0.02元。

進一步觀察今年配息情況，00934從今年首次配息的0.026元，大增至本月的0.13元，增幅達四倍最多；其次是兆豐電子高息等權（00943）增289%、以及兆豐（2886）永續高息等權增100%。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，上市櫃企業陸續公布10月營收與第3季獲利，許多公司營收及獲利皆優於預期，尤其是一直以來需求都非常強勁的AI供應鏈，以及伴隨蘋果新機推出後營收顯著成長的蘋概股。近期台股雖因國際股市震盪隨之拉回，但長線而言而台股在AI需求旺盛下仍非常看好，投資人可以逢低買進，擇優布局。至於高股息ETF今年以來績效表現分歧，主因在於選股策略差異，聚焦科技成長股的高股息ETF表現相對亮眼。展望後市，台股進入第4季旺季，也有利成長股表現。

00934已於9月底進行成分股調整，持股新增廣達（2382）、可成（2474），並加碼華碩（2357）、國巨（2327）、群電（6412），都是受惠AI PC供應鏈的科技廠；在半導體股方面，則換上群聯（8299）、南電（8046）；加碼力成（6239）、聯詠（3034）等AI題材的半導體供應鏈，部份股票正處於低基期，成長潛力看好。張圭慧表示，台灣的產業成長性仍是以半導體與電子零組件等相對突出，此波換股可望趕上第4季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。

中國信託投信官網配息公告顯示，00934本月除息日訂於11月18日，投資人若想參與該次配息，最晚須11月17日前持有或買進，並於12月12日領息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月投15萬買ETF怎麼配？網曝關鍵：0050＋00757各半最穩

ETF配置求助！一名網友在Dcard發文，詢問「0050、0052、00881、00935、00757這五檔ETF要如何配置比較好？」表示自己每月預計投入15萬元，長期投資期限超過五年，希望在台、美兩地股市間建立平衡組合。貼文引起投資族熱議，不少人建議「核心放0050、全球看00757」，也有網友提醒「科技ETF重疊度高，配置要留意分散性」。

0056是首檔配息0成本！棒棒：若有跌破年線要布局、除息後買勝率也高

作為台股市場上第一檔光靠配息就實現零成本的0056，在週五除息了。在大盤突破2萬7千點的同時，0056今年也吃到了不少漲幅，績效表現名列前茅。 0056在10月23日進行除息交易，每股配息0.866元，除息參考價為36.88元，隨大盤下跌股價一路來到36.75元，收盤以36.8元作收。 若從今年以來的股價分佈來看，0056第四季除完息後，目前的股價相較於今年的走勢是位在高價段，也回到今年初的水準都是3開頭。 就過去每季配息金額來看，0056上半年配出1.07元歷史新高後，下半年開始調配降息，連兩季都是0.866元。 身為0056持有多年的我，蠻樂見這樣的調整，畢竟回歸配息正軌，貼近指數息率可以維持可持續的配息水準。元大投信也表示，保留成長動能回到長期穩健的配息政策比較重要。 但從總股利來看的話，今年的殖利率還是相當的高。2023年配出2.2元，2024年成長到3.63元，2025年繼續成長，總股利竟然有3.872元。這樣的金額換算年均價35.2，可是足足有11％，若以10月23日收盤價36.81計算也有9％。

台股回測月線 0050、00922 等台股 ETF 量激增

受到美股拉回影響，台股5日也跟著回測，失守28,000關卡，早盤一度大跌743點，最低來到273732點，這是9月來首度...

台股主動 ETF 再添生力軍 復華 00991A 12月3日開募

台股主動ETF再添生力軍！復華投信表示，復華台灣未來50主動式ETF基金（簡稱：主動復華未來50，股號：00991A），...

他買3檔個股「1年賠3萬」⋯想全賣改投0050！網勸：別再高點入市

個股投資不容易，反而長期定期買進ETF相對穩定。一名21歲網友在Dcard股票版分享投資經驗，坦言過去聽信他人亂買個股，三檔持股放了一年多仍賠逾3萬元，近期考慮全數賣出改投0050 ETF，並詢問網友這樣的決定是否正確。貼文引發熱烈討論，許多人認為「賠錢的個股應果斷止損」，強調「機會成本與沉沒成本概念要清楚」，但也有部分人提醒「入市時機同樣關鍵，別在高點all in」。

00891績效、配息雙收！達人驚喜「主題型還以為是高股息」：年化竟達12%

剛滑手機看到這則新聞差點從椅子上跌下來，現在大家也都太拚了吧！00891中信關鍵半導體，明明是科技主題型ETF我還以為是高股息，這次配息0.6元，創下掛牌以來最高紀錄！ 以11月4日收盤價19.66元，換算下來年化配息率高達12.2%，財經雪倫常說配息不能左手配給右手，這就像是帳面轉帳自己轉給自己空歡喜，但從goodinfo的填息數字來看，嗯，00891很不錯。 次次填息，最短還有一天就填息成功，我們無法預知未來，但可以參考過去的數據，從填息數字來看「給過」。 買主題型ETF不是為了配息，績效可是很重要，我從證交所查到的資料：

