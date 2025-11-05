統一投信第二檔主動式 ETF--00988A 掛牌上市

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

統一投信第二檔主動式ETF將視野轉向全球，推出「統一全球創新主動式ETF」（00988A），篩選全世界具有創新能量與規模優勢的強勢企業，5日掛牌上市，期帶給投資人參與全球創新投資浪潮的新選擇。

統一00988A的六大投資主軸，包括創新軍火庫、硬實力、軟實力、資源、金融與消費創新。其中，創新軍火庫指的是AI基建供應鏈，也將是00988A的投資配置的核心。AI基建不僅是AI發展的基礎，在各國競逐數位主權的背景下，更是關鍵的戰略利器。

統一全球創新主動式ETF經理人陳意婷表示，中美紛爭無礙AI產業續強的科技創新趨勢，經濟溫和增長、降息循環延續，各個主要核心區域的企業獲利都仍處在上升狀況，所以不管是美國、日本、台灣、中港部分，第四季資本市場都有機會再次挑戰前高。

陳意婷指出，AI基建與能源基建為中美未來中長期角力之兩大戰場，目前美國在AI基建保持優勢，中國在能源基建領域領先，推估中美將各自全力發展不足之處，由美國近期以國家資金陸續入股稀土等關鍵資源企業可窺知一二，而中國也以關鍵資源作為談判籌碼。00988A六大投資主軸涵蓋AI基建與能源基建，其中能源基建首選核電供應鏈、關鍵資源（稀土／鈾／鋰）及儲能設備。

至於AI發展，陳意婷表示，全球五大CSP（雲端服務供應商）業者明年的資本支出將再增加35%以上，考量五大CSP就貢獻輝達數據中心營收約60%，加上各國主權AI計畫加速推進，以及中國雲端業者同步擴大投資，AI產業的投資週期持續向上，需求強度依舊強勁。

統一投信分析，整體而言，全球企業創新將快速更迭，資本市場多頭格局不變，不過許多企業的創新爆發力來不及反應於財報，若單靠量化數據進行投資決策，容易錯過趨勢轉折及關鍵的投資機會，統一00988A今日掛牌上市，將以主動策略的優勢，區域配置遍及歐美亞，為投資人在波動中挖掘全世界「霸主更霸、新星更亮」的未來性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月投15萬買ETF怎麼配？網曝關鍵：0050＋00757各半最穩

ETF配置求助！一名網友在Dcard發文，詢問「0050、0052、00881、00935、00757這五檔ETF要如何配置比較好？」表示自己每月預計投入15萬元，長期投資期限超過五年，希望在台、美兩地股市間建立平衡組合。貼文引起投資族熱議，不少人建議「核心放0050、全球看00757」，也有網友提醒「科技ETF重疊度高，配置要留意分散性」。

0056是首檔配息0成本！棒棒：若有跌破年線要布局、除息後買勝率也高

作為台股市場上第一檔光靠配息就實現零成本的0056，在週五除息了。在大盤突破2萬7千點的同時，0056今年也吃到了不少漲幅，績效表現名列前茅。 0056在10月23日進行除息交易，每股配息0.866元，除息參考價為36.88元，隨大盤下跌股價一路來到36.75元，收盤以36.8元作收。 若從今年以來的股價分佈來看，0056第四季除完息後，目前的股價相較於今年的走勢是位在高價段，也回到今年初的水準都是3開頭。 就過去每季配息金額來看，0056上半年配出1.07元歷史新高後，下半年開始調配降息，連兩季都是0.866元。 身為0056持有多年的我，蠻樂見這樣的調整，畢竟回歸配息正軌，貼近指數息率可以維持可持續的配息水準。元大投信也表示，保留成長動能回到長期穩健的配息政策比較重要。 但從總股利來看的話，今年的殖利率還是相當的高。2023年配出2.2元，2024年成長到3.63元，2025年繼續成長，總股利竟然有3.872元。這樣的金額換算年均價35.2，可是足足有11％，若以10月23日收盤價36.81計算也有9％。

台股回測月線 0050、00922 等台股 ETF 量激增

受到美股拉回影響，台股5日也跟著回測，失守28,000關卡，早盤一度大跌743點，最低來到273732點，這是9月來首度...

台股主動 ETF 再添生力軍 復華 00991A 12月3日開募

台股主動ETF再添生力軍！復華投信表示，復華台灣未來50主動式ETF基金（簡稱：主動復華未來50，股號：00991A），...

他買3檔個股「1年賠3萬」⋯想全賣改投0050！網勸：別再高點入市

個股投資不容易，反而長期定期買進ETF相對穩定。一名21歲網友在Dcard股票版分享投資經驗，坦言過去聽信他人亂買個股，三檔持股放了一年多仍賠逾3萬元，近期考慮全數賣出改投0050 ETF，並詢問網友這樣的決定是否正確。貼文引發熱烈討論，許多人認為「賠錢的個股應果斷止損」，強調「機會成本與沉沒成本概念要清楚」，但也有部分人提醒「入市時機同樣關鍵，別在高點all in」。

00891績效、配息雙收！達人驚喜「主題型還以為是高股息」：年化竟達12%

剛滑手機看到這則新聞差點從椅子上跌下來，現在大家也都太拚了吧！00891中信關鍵半導體，明明是科技主題型ETF我還以為是高股息，這次配息0.6元，創下掛牌以來最高紀錄！ 以11月4日收盤價19.66元，換算下來年化配息率高達12.2%，財經雪倫常說配息不能左手配給右手，這就像是帳面轉帳自己轉給自己空歡喜，但從goodinfo的填息數字來看，嗯，00891很不錯。 次次填息，最短還有一天就填息成功，我們無法預知未來，但可以參考過去的數據，從填息數字來看「給過」。 買主題型ETF不是為了配息，績效可是很重要，我從證交所查到的資料：

