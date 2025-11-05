統一投信第二檔主動式 ETF--00988A 掛牌上市

統一投信第二檔主動式ETF將視野轉向全球，推出「統一全球創新主動式ETF」（00988A），篩選全世界具有創新能量與規模優勢的強勢企業，5日掛牌上市，期帶給投資人參與全球創新投資浪潮的新選擇。

統一00988A的六大投資主軸，包括創新軍火庫、硬實力、軟實力、資源、金融與消費創新。其中，創新軍火庫指的是AI基建供應鏈，也將是00988A的投資配置的核心。AI基建不僅是AI發展的基礎，在各國競逐數位主權的背景下，更是關鍵的戰略利器。

統一全球創新主動式ETF經理人陳意婷表示，中美紛爭無礙AI產業續強的科技創新趨勢，經濟溫和增長、降息循環延續，各個主要核心區域的企業獲利都仍處在上升狀況，所以不管是美國、日本、台灣、中港部分，第四季資本市場都有機會再次挑戰前高。

陳意婷指出，AI基建與能源基建為中美未來中長期角力之兩大戰場，目前美國在AI基建保持優勢，中國在能源基建領域領先，推估中美將各自全力發展不足之處，由美國近期以國家資金陸續入股稀土等關鍵資源企業可窺知一二，而中國也以關鍵資源作為談判籌碼。00988A六大投資主軸涵蓋AI基建與能源基建，其中能源基建首選核電供應鏈、關鍵資源（稀土／鈾／鋰）及儲能設備。

至於AI發展，陳意婷表示，全球五大CSP（雲端服務供應商）業者明年的資本支出將再增加35%以上，考量五大CSP就貢獻輝達數據中心營收約60%，加上各國主權AI計畫加速推進，以及中國雲端業者同步擴大投資，AI產業的投資週期持續向上，需求強度依舊強勁。

統一投信分析，整體而言，全球企業創新將快速更迭，資本市場多頭格局不變，不過許多企業的創新爆發力來不及反應於財報，若單靠量化數據進行投資決策，容易錯過趨勢轉折及關鍵的投資機會，統一00988A今日掛牌上市，將以主動策略的優勢，區域配置遍及歐美亞，為投資人在波動中挖掘全世界「霸主更霸、新星更亮」的未來性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。