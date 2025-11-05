復華宣布加入台股主動式 ETF 12月3日開募

台股創高後拉回修正，但不減台股主動式ETF買氣，包括主動統一台股增長ETF（00981A）、主動群益台灣強棒ETF等中午前都已爆出逾10萬張大量。復華投信5日也宣布加入主動式台股ETF行列，復華台灣未來50主動式ETF基金（簡稱主動復華未來50，00991A），日前已獲准募集，預計12月3日起開募。

目前已掛牌的台股主動式ETF共有5檔，加上00991A後將達6檔。復華投信表示，AI時代開啟台股新一波多頭，為提供台股投資人掌握台灣未來主要的經濟成長動力與大盤趨勢，同時兼顧可能晉升市值前50大明日之星投資機會，推出主動復華未來50 ETF，以主動研究方式，從市值前150大的台灣上市、上櫃公司中汰弱留強，並挑出未來可能成為市值前50大個股，追求長期打敗台灣加權指數。

復華投信指出，00991A每單位發行價格為新臺幣10元，收益分配採半年配（每年6月底、12月底進行評價），預計12月3日至5日進行繳款募集，投資人可透過復華投信或富邦證、永豐金證、凱基證、群益證、元大證、統一證、元富證、兆豐證、華南永昌證等券商通路申購，卡位未來50的投資潛力。

台股第4季以來持續震盪走高，展望後市，復華投信國內股票部主管呂宏宇表示，台股持續受惠AI蓬勃發展，中長期多頭格局可期，建議可透過主動操作的台股ETF靈活布局，掌握新高行情下的亮點產業投資報酬機會。

