0056是首檔配息0成本！棒棒：若有跌破年線要布局、除息後買勝率也高

＊原文時間10月26日。

作為台股市場上第一檔光靠配息就實現零成本的0056，在週五除息了。在大盤突破2萬7千點的同時，0056今年也吃到了不少漲幅，績效表現名列前茅。

0056在10月23日進行除息交易，每股配息0.866元，除息參考價為36.88元，隨大盤下跌股價一路來到36.75元，收盤以36.8元作收。

若從今年以來的股價分佈來看，0056第四季除完息後，目前的股價相較於今年的走勢是位在高價段，也回到今年初的水準都是3開頭。

就過去每季配息金額來看，0056上半年配出1.07元歷史新高後，下半年開始調配降息，連兩季都是0.866元。

身為0056持有多年的我，蠻樂見這樣的調整，畢竟回歸配息正軌，貼近指數息率可以維持可持續的配息水準。元大投信也表示，保留成長動能回到長期穩健的配息政策比較重要。

但從總股利來看的話，今年的殖利率還是相當的高。

2023年配出2.2元，2024年成長到3.63元，2025年繼續成長，總股利竟然有3.872元。這樣的金額換算年均價35.2，可是足足有11％，若以10月23日收盤價36.81計算也有9％。

此外，0056老早就實現靠配息零成本了。2007年12月上市，歷經18個年頭，一共發出了29.052元股利，而發行價是25元，直接打臉那些不屑0056、批評成垃圾的一言堂。

0056配息來源

從2023年以來0056全部都以資本利得為主，其次為收益平準金，直到最近一次才把股利所得調高，收益平準金降為0。

這也代表了有些人可能在這次的配息中，隨著股利所得比例的大幅增加，直接被扣到二代健保補充保費。

今年股市隨著台積電飆漲，帶動整個市場，連帶以科技為主的ETF漲幅，簡直是飛上天。但高股息可就沒有這麼好運，因為選股策略的設計，殖利率很低的台積電不會被納入，所以別人在漲自己反而是一灘死水，有的高股息績效反而還變差。

不過0056卻是異軍突起，在22檔高股息ETF中，拿到了第三名的位置，今年的漲幅到現在有12.22％。

但有人會認為0056與其他人氣高股息ETF相比，同樣都是以電子股為主，也不少金融股，產業組成都差不多，為何0056表現這麼好，而其他熱門的高股息ETF如00919、00915、00878、00713等表現反而墜馬呢？答案就在於持股。

2025年市場全部聚焦在AI伺服器相關的資本支出循環，0056的成分股中包含了許多受惠於AI題材的中大型科技股，股價就跟著漲。

換句話說，持股名單中光有電子股不行，最好是與AI供應鏈相關的個股，才能吃到這波的漲幅。

0056還能進場？

仔細審視高股息三要素：穩定配息、填息率高、買得夠不夠便宜來分析。

從過往的股利政策來看，0056歷年配息很穩定，從來不會突然沒配息；填息率也高，近三年中十四次除息僅兩次未填息。

在殖利率方面，0056今年年均價為35.2，除息後股價為36.81，仍高於年均價。

去年和今年的年息率是不太正常的，合理的年息率應當是落在7％才合理。依照合理年息率進行合理股價的位階對應，可以發現，若依照近一季配息加7％年息的情境來計算，股價會是四十幾、五十幾元。對照目前的股價，實在太便宜且不合理。

若反過來，依照目前股價36.81去對應年息率，剛好落在6.5％的位階，這就合理了。但配息勢必要再縮水到每季0.6元才對應得起來。

簡單的來說，用殖利率來推估容易失真，還不如用年均價來判斷，會是較簡單合理的進場基準。

今年的年均價為35.2，目前的股價為36.81，高於年均價，代表現在是處於合理偏小貴的位階。

同步對照年線進場法，合理股價的分佈跟年均價是差不多的，目前的股價在月線和季線之間，但高於年均價，若哪天跌破年線了，就可以開始考慮佈局。

除息後再買比較安全？

直接看過去的記錄統計，可以發現除息後買入持有的現況，很可以，尤其是持有越久越好。長期投資下來，會在平均成本中取得一個平衡點，持有越久越老神在在。

0056上市以來至今擁有了不少里程碑，選股邏輯簡單透明，是以預測公司未來一年能發多少現金股利來選股，不是只看公司過去發了多少錢，而是在找明年能發最多錢的績優股，目標是幫投資人賺到高配息，並且能穩穩地度過市場的漲跌。

另外，0056還持續進化。2022年底，他把成分股從過去的數量增加到50檔，讓指數重新涵蓋更多高股息股票，不會因為少數幾家公司表現不好就大受影響。

2023年5月開始，更把領息的頻率改成了每季配息，讓投資人領錢的速度更快，現金流也更穩定。

而且0056從成立到現在，18年累積下來，光是股利加起來已經有29.052元。因為這檔基金當初發行價是25元，代表他發的股利已經超過了當初買他的成本，成為台股史上第一檔達成配息零成本的存股型ETF。

0056的定位就是穩定配息與現金流，提供頻繁季配息，且相對穩定的股利，讓存股族有資金可以運用，帶來心理的安定感。

但只買0056只領息、不賣股的單一退休策略，在面對長期通膨時，會讓資產購買力不斷縮水，無法維持高品質的退休生活。把一半資金放在市值型標的，進行多元配置，讓資產也能同步增長，才是最佳解方。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。