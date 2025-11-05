快訊

00891績效、配息雙收！達人驚喜「主題型還以為是高股息」：年化竟達12%

聯合新聞網／ 財經雪倫
00891中信關鍵半導體開出掛牌以來最高配息0.6元，以收盤價19.66元算年化配息率達12.2%，三年報酬率150%，主題型ETF實現「息利雙收」。台股示意圖／中央社
00891中信關鍵半導體開出掛牌以來最高配息0.6元，以收盤價19.66元算年化配息率達12.2%，三年報酬率150%，主題型ETF實現「息利雙收」。台股示意圖／中央社

剛滑手機看到這則新聞差點從椅子上跌下來，現在大家也都太拚了吧！00891中信關鍵半導體，明明是科技主題型ETF我還以為是高股息，這次配息0.6元，創下掛牌以來最高紀錄！

以11月4日收盤價19.66元，換算下來年化配息率高達12.2%，財經雪倫常說配息不能左手配給右手，這就像是帳面轉帳自己轉給自己空歡喜，但從goodinfo的填息數字來看，嗯，00891很不錯。

次次填息，最短還有一天就填息成功，我們無法預知未來，但可以參考過去的數據，從填息數字來看「給過」。

買主題型ETF不是為了配息，績效可是很重要，我從證交所查到的資料：

三年報酬率150.77%

六個月報酬率28.89%

三個月報酬率16.38%

為什麼00891績效表現不錯之餘又能配出高息？顧名思義它的選股策略以半導體產業為主並納入ESG評分較佳的權值股，今年受惠於AI和HPC等需求使得半導體產業大幅成長，因此讓買00891的朋友有機會「息利雙收」。

至於大家關心未來的表現會如何？經理人提到：「AI測試產業已進入效益收割期。展望2026年後，產業本益比有望上修」我想大家看完經理人講的話可能會稍放心些。

我查了一下00891最近一次除息日11月18日、最後買進日11月17日，提供給有興趣的雪友參考。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

