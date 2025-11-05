郭國文提「轉大人ETF」盼助青年存第一桶金！網酸：先讓人願意生再說

民進黨立委郭國文在立院總質詢提出成立「轉大人ETF」構想，主張政府與家長共同出資，讓孩童年滿18歲即可擁有人生第一桶金，以此鼓勵生育、對抗少子化。行政院長卓榮泰回應將納入考量。然而這項政策一出，PTT掀起兩派論戰，有人讚賞投資教育立意良善，也有人狠批「治標不治本」。

郭國文表示，參考南韓以縮短工時與減稅等方式刺激生育率，台灣也應建立「國家隊轉大人ETF」，由家長與政府各月存4000元、連續10年，孩童年滿18歲後可動用。若以台股18年年化報酬率10%估算，可累積約百萬元資金，成為青年「第一桶金」。

卓榮泰回應，少子化確實是國安問題，政府正規劃孩童成長線性支持方案，會考慮納入ETF構想。郭則再度強調，「生小孩不是家庭責任，而是國家責任」。

部分網友認為政策方向不錯「很好啊 股市長期就是往上 總比不投資好」、「這個政策有什麼問題嗎？看不出來逆風點在哪…少子化本來就國安問題 有政策能協助父母不好嗎？」、「立意蠻好的啊」；也有人說「其實這應該是每個父母的責任吧 不是國家該做的」，但肯定鼓勵長期理財的初衷。

多數留言則表達質疑與不滿「不到50萬 十八年後實際上價值砍半」、「本金不就96萬了 是在算什麼」、「白癡 先讓人願意生再說 還etf勒」、「ETF沒屁用 無法讓女權想婚」；也有人怒嗆「供三洨？ 老人福利不敢砍 年輕人福利隨便嘴砲發」、「政府操盤的績效…ㄏㄏ」、「又想要開新的年金騙錢了」、「全台灣人民一起繳稅幫你家養小孩的概念嗎？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。