布局美股ETF 卡位財報行情

亞馬遜與Apple等科技巨頭財報亮眼，成功平息市場對科技泡沫的疑慮，推動美股上周全數收高。投信法人指出，美企獲利動能可望延續，投資人可透過美股ETF參與後市行情。

根據FactSet統計，截至10月底，標普500指數成分股中已有64%公布第3季財報，其中83% EPS超出預期，優於過去歷史均值的67%；同時79%公司營收優於預期。第3季標普500指數企業整體獲利年增率達10.7%，為連續第四季呈現兩位數成長，顯示美企營運效率與成本控制持續強勁。

富邦標普500ETF（009814）擬任經理人謝恩雅指出，美國政府暫時關門使部分經濟數據延遲發布，市場焦點轉向企業獲利表現。FactSet預測，美企獲利動能可望延續，2025年第4季至2026年第2季淨利潤率預估分別為12.8%、13.4%、13.7%，反映企業基本面穩健，有助投資人持續參與美股長期成長紅利。

同時，根據EPFR統計至10月29日止當周，全球股市資金明顯回流，其中美股基金單周淨流入60.16億美元，居各區市場之冠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。