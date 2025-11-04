快訊

鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

聽新聞
0:00 / 0:00

布局美股ETF 卡位財報行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

亞馬遜與Apple等科技巨頭財報亮眼，成功平息市場對科技泡沫的疑慮，推動美股上周全數收高。投信法人指出，美企獲利動能可望延續，投資人可透過美股ETF參與後市行情。

根據FactSet統計，截至10月底，標普500指數成分股中已有64%公布第3季財報，其中83% EPS超出預期，優於過去歷史均值的67%；同時79%公司營收優於預期。第3季標普500指數企業整體獲利年增率達10.7%，為連續第四季呈現兩位數成長，顯示美企營運效率與成本控制持續強勁。

富邦標普500ETF（009814）擬任經理人謝恩雅指出，美國政府暫時關門使部分經濟數據延遲發布，市場焦點轉向企業獲利表現。FactSet預測，美企獲利動能可望延續，2025年第4季至2026年第2季淨利潤率預估分別為12.8%、13.4%、13.7%，反映企業基本面穩健，有助投資人持續參與美股長期成長紅利。

同時，根據EPFR統計至10月29日止當周，全球股市資金明顯回流，其中美股基金單周淨流入60.16億美元，居各區市場之冠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

亞馬遜槓上波克夏的電力公司 指控未能充足供電給資料中心

美股收盤／標普500和那斯達克續漲 亞馬遜奪OpenAI大單助推AI熱潮

進博會5日登場 美企蟬聯最大參展團

相關新聞

他自嘲「總是買在高點」⋯0050、美債ETF全賠！網安慰：長期勝率高

台股4日觸盤中歷史新高28554.61點後拉回，上下波動超過520點，終場收28116點下跌218點。一名網友在Dcard以「總是可以買在高點」自嘲發文，貼出持股截圖並表示「給各位笑笑，傻子在這」。留言區隨即熱議，有人驚訝連大盤ETF也能短線見綠，也有人安慰「20年後再看都不遲」，焦點集中於新手進場節奏、資產配置與長期紀律。

00988A 5日掛牌 可融資券

臺灣證券交易所表示，由統一投信募集發行的主動統一全球創新ETF（00988A）將於今（5）日掛牌上市交易，並得辦理融資融...

主動式ETF吸金動能強 息利雙收成市場關注焦點

台股昨（4）日盤中再創新高，強調主動選股的主動式ETF持續吸引投資人目光，昨天上市櫃市場成交量前三名中，主動式ETF包辦...

原型ETF紅光滿面 復華中國 5G 飆增93%奪冠

下半年來，受惠於不確性降溫、AI驅動中長期成長等因素，各國主要股市接連改寫新高紀錄、債市也在降息循環啟動之下出現一波明顯...

市值型ETF「利多」 不輸高息型

儘管有貿易大戰攪局，但今年來多數主要股市持續創新高，帶動不少ETF今年來報酬率超過兩位數，更令人驚喜的是，11月多檔ET...

00991A預計下月開募

台股主動ETF再添生力軍，復華投信表示，復華台灣未來50主動式ETF（簡稱：主動復華未來50，代號：00991A），日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。