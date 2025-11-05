主動式ETF吸金動能強 息利雙收成市場關注焦點

台股昨（4）日盤中再創新高，強調主動選股的主動式ETF持續吸引投資人目光，昨天上市櫃市場成交量前三名中，主動式ETF包辦兩名，主動群益台灣強棒（00982A）爆出逾18萬張居冠，第三名主動統一台股增長ETF也達15萬張，顯示投資人對主動式ETF接受度飆升。

據統計，目前已掛牌的台股主動式ETF共計五檔，其中主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動群益台灣強棒已配息或已公布配息，預估年化配息率都在7.9%以上，且股價表現突出，投資人可說是息利雙收。同樣都在18日除息的主動群益台灣強棒預計每股配發金額0.334元，預估年化配息率達9.2%，主動野村臺灣優選每股配發金額0.328元。

在聯準會如市場預期重啟降息、經濟數據多保韌性、AI題材持續發酵等因素支持下，推動近期台股持續站在28,000點之上。

台股昨天僅演半場好戲，呈現開高走低，不過市場法人普遍仍看好後市。主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，隨著美國AI巨頭的投資規模持續擴大，AI的硬體商機也隨之增加，包括AI基建支出上修、新一代GPU問世量產，有助帶動相關零組件出貨需求。在AI產業仍處於高度成長階段下，有望支持企業獲利與股價表現。

統一台股增長主動式ETF經理人陳釧瑤指出，台股處於多頭格局，無需預設高點。短線雖受美中貿易影響震盪，但中長線企業獲利及AI產業成長趨勢仍具支撐。

在產業配置上，陳沅易表示，電子股仍為布局重點，AI概念如晶片製造、IC設計、伺服器組裝值得關注，其他如低軌衛星、電力設備等也可留意。非電族群則可留意降息受惠的金融以及受惠長期趨勢的傳產類股龍頭，整體仍看好台股表現。

陳釧瑤則透露，投資鎖定先進製程、水冷散熱、漲價循環板塊（記憶體、PCB）及Nvidia Rubin供應鏈前三大ODM組裝廠。投資人可定期定額布局，掌握台股成長契機。

野村投信表示，雖然高檔震盪與獲利了結壓力存在，但只要10日均線不破，台股多頭趨勢仍在。產業面聚焦AI伺服器供應鏈（如散熱、機殼、電源模組），並留意低基期補漲股電力股與航運股也出現轉強跡象。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。