市值型ETF「利多」 不輸高息型

儘管有貿易大戰攪局，但今年來多數主要股市持續創新高，帶動不少ETF今年來報酬率超過兩位數，更令人驚喜的是，11月多檔ETF開出亮眼配息率，甚至有市值型ETF年化配息率超越傳統高股息ETF，成為「報酬＋收益」雙收的熱門選擇。

觀察11月來宣布配息的市值型及高股息ETF中，華南永昌台灣優選50（009808）、主動群益台灣強棒、富邦特選高股息30、主動野村臺灣優選、中信亞太高股息、兆豐藍籌30等六檔年化配息率超過8%。

華南永昌台灣優選50 ETF經理人蔣松原指出，台股這波漲勢主要來自AI需求持續擴增，台灣供應鏈居關鍵位置而顯著受惠。同時，第3季台灣上市櫃企業財報亮眼，合併營收創新高達4.68兆元，為股市提供穩健的獲利支撐。

展望2026年，台灣經濟可望維持溫和成長格局。AI相關應用仍是支撐出口的核心動能，企業為滿足全球AI與半導體需求，投資意願持續高漲。中央銀行也將今年GDP成長預估自3.05%上修至4.55%，反映出口與企業獲利韌性。不過，民間消費動能略有趨緩，加上美國關稅政策仍抑制全球貿易成長，明年出口與投資成長可能放緩，預估2026年GDP增速約為2.68%，經濟步調將趨於溫和成長。

在降息預期與企業基本面支撐下，台股仍具上行空間。投資人可趁勢布局優質ETF，掌握長線報酬，同時享受穩定配息機會，實現「報酬＋收益雙享受」的投資目標。

今年來除台股頻頻創高外，韓股等亞太市場表現也相當強勁。中信亞太高股息ETF經理人張苡琤表示，亞太市場受企業獲利強勁與地緣政治氣氛好轉等利多驅動，呈現穩健上揚態勢，其中又以韓股、港股與台股領跑亞太股市。韓股近期更受惠美韓貿易協定與關稅減讓利多，及輝達宣布與韓國AI供應鏈企業深度合作，今年以來在亞股中漲幅居冠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。