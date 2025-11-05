快訊

市值型ETF「利多」 不輸高息型

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

儘管有貿易大戰攪局，但今年來多數主要股市持續創新高，帶動不少ETF今年來報酬率超過兩位數，更令人驚喜的是，11月多檔ETF開出亮眼配息率，甚至有市值型ETF年化配息率超越傳統高股息ETF，成為「報酬＋收益」雙收的熱門選擇。

觀察11月來宣布配息的市值型及高股息ETF中，華南永昌台灣優選50（009808）、主動群益台灣強棒、富邦特選高股息30、主動野村臺灣優選、中信亞太高股息、兆豐藍籌30等六檔年化配息率超過8%。

華南永昌台灣優選50 ETF經理人蔣松原指出，台股這波漲勢主要來自AI需求持續擴增，台灣供應鏈居關鍵位置而顯著受惠。同時，第3季台灣上市櫃企業財報亮眼，合併營收創新高達4.68兆元，為股市提供穩健的獲利支撐。

展望2026年，台灣經濟可望維持溫和成長格局。AI相關應用仍是支撐出口的核心動能，企業為滿足全球AI與半導體需求，投資意願持續高漲。中央銀行也將今年GDP成長預估自3.05%上修至4.55%，反映出口與企業獲利韌性。不過，民間消費動能略有趨緩，加上美國關稅政策仍抑制全球貿易成長，明年出口與投資成長可能放緩，預估2026年GDP增速約為2.68%，經濟步調將趨於溫和成長。

在降息預期與企業基本面支撐下，台股仍具上行空間。投資人可趁勢布局優質ETF，掌握長線報酬，同時享受穩定配息機會，實現「報酬＋收益雙享受」的投資目標。

今年來除台股頻頻創高外，韓股等亞太市場表現也相當強勁。中信亞太高股息ETF經理人張苡琤表示，亞太市場受企業獲利強勁與地緣政治氣氛好轉等利多驅動，呈現穩健上揚態勢，其中又以韓股、港股與台股領跑亞太股市。韓股近期更受惠美韓貿易協定與關稅減讓利多，及輝達宣布與韓國AI供應鏈企業深度合作，今年以來在亞股中漲幅居冠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

他自嘲「總是買在高點」⋯0050、美債ETF全賠！網安慰：長期勝率高

台股4日觸盤中歷史新高28554.61點後拉回，上下波動超過520點，終場收28116點下跌218點。一名網友在Dcard以「總是可以買在高點」自嘲發文，貼出持股截圖並表示「給各位笑笑，傻子在這」。留言區隨即熱議，有人驚訝連大盤ETF也能短線見綠，也有人安慰「20年後再看都不遲」，焦點集中於新手進場節奏、資產配置與長期紀律。

00988A 5日掛牌 可融資券

臺灣證券交易所表示，由統一投信募集發行的主動統一全球創新ETF（00988A）將於今（5）日掛牌上市交易，並得辦理融資融...

主動式ETF吸金動能強 息利雙收成市場關注焦點

台股昨（4）日盤中再創新高，強調主動選股的主動式ETF持續吸引投資人目光，昨天上市櫃市場成交量前三名中，主動式ETF包辦...

原型ETF紅光滿面 復華中國 5G 飆增93%奪冠

下半年來，受惠於不確性降溫、AI驅動中長期成長等因素，各國主要股市接連改寫新高紀錄、債市也在降息循環啟動之下出現一波明顯...

00991A預計下月開募

台股主動ETF再添生力軍，復華投信表示，復華台灣未來50主動式ETF（簡稱：主動復華未來50，代號：00991A），日前...

