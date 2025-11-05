原型ETF紅光滿面 復華中國 5G 飆增93%奪冠

下半年來，受惠於不確性降溫、AI驅動中長期成長等因素，各國主要股市接連改寫新高紀錄、債市也在降息循環啟動之下出現一波明顯反彈，帶動主被動原型ETF平均漲幅達17.5%，前十強ETF漲幅更是超過四成，又以海外股票ETF表現一馬當先，前十強中占九檔，而唯一一檔入列的台股ETF是主動統一台股增長。

第3季以來股市展現強勁的爆發力，韓股、費半漲幅都超過三成，台股也有超過兩成的漲幅，根據CMoney統計至11月4日，主被動原型ETF下半年來漲幅前十強依序為復華中國5G漲93.3%、中信電池及儲能70.09%、國泰數位支付服務54%、永豐中國科技50大53.8%、國泰臺韓科技49.8%、富邦ESG綠色電力48.7%、FT潔淨能源45.4%、主動統一台股增長43.4%、國泰智能電動車42.6%、中信日本半導體40.5%。

復華投信指出，儘管AI概念題材短線出現高檔震盪，不過隨四大CSP持續擴大資本支出，加上全球對AI算力需求火熱，仍將持續挹注相關AI基礎建設基本面動能，有利光通訊等產業營收獲利表現，建議可逢低分批布局。

下半年市價漲幅前十大原型ETF

中信電池及儲能經理人施絜心表示，受惠於中國「十五五」政策推動新型儲能裝機規模上看3億千瓦，產業景氣加速升溫，此舉也推升電池原料與儲能設備需求，吸引資金積極湧入相關類股，短期爆發力備受關注。看好新能源趨勢與資本利得的投資人，可透過相關ETF，提前布局全球電池產業鏈。

國泰數位支付服務經理人楊庭杰表示，比特幣在月初突破歷史新高後，呈現盤整態勢，雖然漲勢放緩，但在挖礦獎勵減半、供給趨緊與全球需求持續增溫下，長線仍具上行空間。而受惠AI算力需求爆發與企業轉型，相關股價也表現亮眼。看好數位資產與AI趨勢的投資人，建議以定期定額、逢低加碼的策略進行中長期布局。

在台股市場部分，主動統一台股增長下半年來漲幅達43.4%，大贏加權指數的26.3%。

展望後市，主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，台股處於多頭格局，無須預設高點。短線雖受美中貿易影響震盪，但中長線企業獲利及AI產業成長趨勢仍具支撐。投資鎖定先進製程、水冷散熱、漲價循環板塊（記憶體、PCB）及Nvidia Rubin供應鏈前三大ODM組裝廠。投資人可透過定期定額布局，掌握台股成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。